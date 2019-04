Alpine bereikt nieuwe mijlpaal met waanzinnige A110

Stilletjes bouwen ze toch sterk door.

In een wereld waar fabrikanten dagelijks duizenden auto’s uit de fabriek zien rollen, is het nauwelijks indrukwekkend te noemen dat een merk als Alpine hier jaren over doet. Toch is de Franse sportwagenfabrikant bijzonder trots op zijn prestatie. En terecht: in het jaar dat zijn meest iconische model, de A110, zijn vijftigste verjaardag viert, produceert Alpine het vijfduizendste exemplaar.

Enkele maanden nadat Alpine de productie van de eerste reeks van de tweede generatie A110 heeft afgerond, kan het met trots vermelden dat het alweer vijfduizend stuks in elkaar heeft gezet. Alpine heeft het tempo duidelijk in een hogere versnelling gegooid. Het merk produceerde de eerste 1.955 stuks van de First Edition in ongeveer een jaar tijd, de volgende 3.055 exemplaren werden in nog geen half jaar gebouwd. Fijn, want de bestellingen zijn in de tussentijd met bakken binnengekomen.

Sinds Alpine de productie van de First Edition heeft geklaard, is het begonnen met het maken van de Pure en Légende modellen. De Fransen bouwen de verschillende versies van de A110 met een snelheid van gemiddeld 20 stuks per dag.

De vraag naar de Alpine A110 komt voor het grootste gedeelte uit het eigen land. De Fransen zijn dolgelukkig met de terugkeer van de sportieve coupé en hebben in het eerste kwartaal bijna 850 exemplaren van de auto op de kop getikt. Daarmee naderen ze een aantal dat een autofabrikant als Alfa Romeo in Frankrijk bijvoorbeeld afzet. De Italiaanse automaker verkocht in diezelfde periode iets meer dan 900 auto’s, al moeten we daar als kanttekening natuurlijk bij vermelden dat Alfa Romeo meerdere modellen in zijn gamma heeft. In Nederland staan er ondertussen een kleine 100 stuks op kenteken.

