Bijna nieuw record voor benzineprijs in Nederland

Dit zijn natuurlijk niet de records die we graag gebroken zien worden.

Dat brandstof in Nederland niet goedkoop is, dat weten we wel. In Europa behoren wij zelfs tot de duurste landen. Nederland heeft echter ambities de absolute top te bereiken, want in de afgelopen maanden is de benzineprijs weer flink gestegen. En aangezien het einde nog niet in zicht lijkt te zijn, bestaat de kans dat we een nieuw record tegemoet gaan.

Het vorige record stamt alweer uit 2012. In oktober dat jaar bereikte de prijs van benzine een hoogtepunt van precies 1,895 euro per liter. Uit een berekening van UnitedConsumers blijkt dat de gemiddelde benzineprijs vandaag al aardig in de buurt komt bij dit record. Als we het gemiddelde mogen geloven, dan kost benzine momenteel gemiddeld 1,798 euro per liter. Een kleine tien cent minder dan de gevreesde 1,895 euro.

Hoewel het zo is dat de prijs van benzine in principe even snel moet kunnen dalen als dat deze stijgt, is het zeker mogelijk dat er binnenkort een nieuw record gevestigd zal worden. Door de productiebeperkingen van OPEC, de houding van de Verenigde Staten tegenover Iran en productieverstoringen in Venezuela, lijkt het er niet op dat de prijs van een vat olie snel omlaag zal gaan.

Over de prijs van benzine in 2019 zei de brandstofexpert van UnitedConsumers recentelijk het volgende: