Blijf weg uit 020. ik herhaal, blijf weg uit 020!

Je maakt niemand blij met tijdverspilling. Lekker wegblijven uit Amsterdam als je files wil vermijden.

Kijk, Amsterdam is een prachtige historische stad. Maar met de auto heb je er weinig te zoeken. Bijzonder lage maximumsnelheden, achterlijke parkeertarieven én: drukte. Want ondanks het feit dat 020 bijzonder onaantrekkelijk is om met een auto te komen is het alsnog enorm druk met vierwielers.

Amsterdam files

Uit nieuwe cijfers van TomTom blijkt dat Nederlanders in 2024 langer onderweg waren naar hun bestemming in vergelijking met 2023. Amsterdam spant de kroon. In de hoofdstad had je bijna 23 minuten nodig vorig jaar om een afstand van slechts 10 kilometer af te leggen. Een toename van 6 procent in vergelijking met ’23. Kun je nog beter op een fatbike stappen! Wat natuurlijk niet meehelpt is de maximumsnelheid van 30 km/u.

Het beste is om Amsterdam lekker te vermijden. In elk geval met je automobiel. Tip van flip. Parkeer je geliefde bolide in de P+R en pak de metro naar de stad, als je er toch moet wezen. Is goedkoper en bespaart je een hoop ergernissen. Want de fietsende toeristen vliegen je om de oren en verkeersregels bestaan natuurlijk niet voor tweewielers.

Volgens TomTom heeft het landelijk gezien vooral met files en wegwerkzaamheden te maken. Een ieder die vorig jaar gebruik heeft gemaakt van het wegennet kan dit beamen. Het was druk én soms leek het wel alsof er overal tegelijk wegwerkzaamheden plaatsvonden. Een deel van die wegwerkzaamheden zijn overigens grote projecten. In 2025 gaat het feest gewoon door.

Andere steden waar een afstand van 10 kilometer veel tijd in beslag neemt? We noemen een Nijmegen (20 minuten), een Den Haag (19 minuten) of een Haarlem (19 minuten). Rotterdam is niet veel beter hoor, aldus een ander onderzoek.

Het vooruitzicht voor 2025 is helaas niet rooskleuriger. TomTom verwacht nóg meer oponthoud en langere reistijden. De baas ziet je graag terug op kantoor. Dat betekent meer mensen op de weg en dat in combinatie met wegwerkzaamheden is een nare cocktail. Van alle steden kun je overigens beter door Amersfoort of Almere rijden, daar kost het zo’n 10 minuten om 10 kilometer te rijden.

Fotocredit: marcel050 via Autoblog Spots