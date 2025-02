Tuner komt enkele jaren te laat met dit 911-pakket

Maar we klagen verder niet…

We wisten het zeker: de 911 GT2 RS is de ultieme 911. Dit is de papa Porsche. Althans, dat was in 2018 zo. Of de 991 GT2 RS ook de 992 GT3 RS de baas is? Misschien moeten we dat maar eens uittesten (een speciale hint voor de Porsche PR-manager). Als we het dan toch goed aanpakken, moeten we voor de sterkste versie van de GT2 RS gaan. Dat komt goed uit, want Manhart heeft net een nieuw pakket gelanceerd voor de Porsche 911 GT2 RS.

Helemaal stock is de GT2 RS natuurlijk al behoorlijk potent. De grandioze 3.8-liter zescilinder biturbo-boxermotor produceert 700 pk en 750 Nm. Daarmee katapulteert de fors gevleugelde 911 in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u. Doortrappen kan tot maximaal 340 km/u.

Na de ”normale” GT2 RS volgden er ook nog een Clubsport- en een Weissach-versie. Natuurlijk konden tuners hun jeuk niet bedwingen. Manhart kon het ook niet laten. Iets langer dan vier jaar na de lancering van de ultieme 911 bracht het Duitse tuningbedrijf een verbouwde versie uit. En wat voor een: het motorblok produceerde na de tuningmagie 945 pk en 1.050 Nm!

De 911 GT2 RS met het vorige Manhart-pakket. Wat een plaatje!

Het nieuwe pakket van Manhart voor de GT2 RS

Nu, nog eens drie jaar later is Manhart kennelijk nog niet klaar met een van de sportiefste Porsches ooit. De nieuwe set is speciaal gericht op de bezitters van een GT2 RS met Weissach- of Clubsport-pakket. Breng je sterke Porsche naar Wuppertal en krijg er een nog sterkere 911 voor terug. Hoe sterk? Wat dacht je van 966 pk en 1.090 Nm?!

De modtovenarij is mogelijk gemaakt door een heel stel veranderingen. We sommen ze even op. Natuurlijk is de mapping van de ECU aangepast, maar er zijn ook grotere turbo’s, upgrades om meer en koelere lucht naar de motor te sturen. In samenwerking met Manthey heeft Manhart een intercooler met grotere watertank toegevoegd.

Nog meer aanpassingen

Manhart voegt ook eigen downpipes met 200-cels sportkatalysatoren van HJS toe, maar pas op: kies je hiervoor, dan komt je GT2 RS niet meer door de TüV-keuring heen, dus denk hier goed over na voor je dit vakje aanvinkt. Om al het extra power de baas te blijven, is de zeventraps PDK-bak geüpgraded met nieuwe software en een verstevigde koppeling.

Omdat de GT2 RS nog wat vleugeltjes te kort kwam zet Manhart er nog wat op de koets. De voorbumper is breder met aero-flics voor betere aerodynamica. Er zijn andere zijskirts, inzetstukken voor de luchtinlaten en een extra brede diffuser. Natuurlijk zijn al deze extra’s gemaakt van koolstofvezel. Tevens mogen de nodige Manhart-stickers niet ontbreken, net als de logo’s van de tuner in de cabine.

Een schroefset die Manthey in samenwerking met KW heeft gemaakt, is aanwezig. En zo zijn er nog wat aanpassingen mogelijk als je wilt. Denk aan andere wielen en paint-to-sample carrosseriekleur. Blijft er dan nog iets onder origineel? Jawel, van de koolstof-keramische remmen blijft Manhart af.

De prijs van het nieuwe pakketje van Manhart voor de Porsche 911 GT2 RS is niet bekend. Per aanpassing kun je navragen wat de tuner ervoor wil hebben. Wat het ook kost, zou het een goede investering zijn?