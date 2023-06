Jonge gezinsauto voor jong gezin (15K) – AB Advies

Een jonge gezinsauto met weinig kilometers voor 15 mille. Dat klinkt eenvoudig, maar wat is de beste keuze?

Natuurlijk, wij van Autoblog houden van hele dikke en snelle auto’s. En ook in de Autoblog Advies-rubriek willen een aanvraag voor een open sportwagen of trackdayspeeltje graag de revue laten passeren. Het is echter ook leuk om uit te zoeken wat nu een verstandige auto is waar mensen daadwerkelijk mee moet leven.

Daar ging het bij de aanvraag van Laurens om. Hij is namelijk op zoek naar een auto voor zijn vrouw. Zij rijdt op dit moment in zo’n kekke Fiat Panda TwinAir in de Lounge-uitvoering. Dat is een perfecte auto voor erbij. Er komt een kleine aan (het wordt een jongen!), dus is het tijd voor een grotere en vooral ruimere auto.

Jonge gezinsauto met weinig kilometers

Laurens zocht zich suf, maar komt er niet helemaal uit. Ze hebben dan ook een bijzonder eisenpakket. Of nou ja, bijzonder, het is eigenlijk best logisch. Ze willen een auto die niet meer dan 80.000 km op de klok heeft staan. Oh, en de auto moet niet ouder zijn dan 9 jaar. Verder nog eisen? Ja, liever geen Franse auto. Zelf dacht Laurens aan een Skoda Fabia Combi, maar dat kan toch niet de enige gegadigde zijn? Kortom, kunnen wij Laurens helpen? Maar natuurlijk!

De wensen en eisen voor een jonge gezinsauto kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge (mijn vrouw waar het om draait.) Koop / lease: Koop Budget: € 15.000 (dit is incl. Inruil eigen auto) Jaarkilometrage: Max. 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Huidige auto te klein Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 1 baby, 1 kleine hond Voorkeursmerken / modellen: Skoda Fabia Combi (vanaf 2016) No-go merken / modellen: Alles wat Frans is

Opel Meriva 1.4T Design Edition (B)

€ 13.999

2015

75.000 km

Wat is het?

De ideale jonge gezinsauto voor het jonge gezin: Opel Meriva! Het is in feite een Corsa, maar dan suffer. Althans, die vlieger gaat op voor de eerste generatie. De tweede is een hele stap beter. Sterker nog, de auto deelt meer techniek met de Astra en Insignia dan de Corsa. Het is strikt een vijfzitter, maar wel een heel erg praktische. De achterdeuren openen namelijk de verkeerde kant op. Ja, dat was destijds een dingetje om ons bij de crossover vandaan te houden.

Hoe rijdt zo’ n Opel Meriva?

Goed, maar je moet het echt los zien van de Opel Corsa. De Meriva is een behoorlijk zware auto, maar vergeet niet dat ‘ie ruimer en praktischer is dan een Astra (ook al geen lichtgewicht natuurlijk). De 1.4 motor is in dit geval goed voor 140 pk, dus in principe heb je qua prestaties echt niets te klagen. Dit zijn relatief vlotte auto’s voor het segment. Ook lekker, die 140 pk versie heeft een zesbak. Voor het type auto is de Meriva absoluut niet sportief, maar wel stabiel, relatief verfijnd en comfortabel.

Kosten

Verbruik: 1 op 12,81

Brandstofkosten: € 194

Gewicht: 1.320 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 50

Kosten per maand: € 304

Onderhoudsprognose:

Gunstig! Dit zijn goed gebouwde auto’s als je de diesel vermijd. Die hadden nog namelijk weleens wat issues, die bijna allemaal te maken hebben om de auto zo schoon mogelijk te maken. Onderhoud is prima te doen en onderdelen zijn goed te vinden.

Afschrijvingsprognose:

Je gaat hier uiteraard op afschrijven, want dit zullen nooit gewilde verzamelaarsauto’s worden. Maar het voordeel is dat je niet de complete 15 mille hoeft stuk te slaan. Na een jaar of drie heb je hier wel de helft op afgeschreven, maar dan heb je alsnog een auto die nog en tijdje meegaat. Dus dan geldt het oude adagium: zolang je niet gaat inruilen, heb je geen afschrijving.

Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Style (NJ)

€ 14.725

2018

15.000 km

Wat is het?

Een hele degelijke, verstandige en vrij tijdloze jonge gezinsauto. Deze generatie Skoda Fabia staat in tegenstelling tot de vorige generatie op een even oud platform als de Ibiza en Polo. In tegnstelling tot die twee kun je de Fabia als Combi krijgen. En weet je, dat is eigenlijk het beste van twee werelden. Qua kosten is het een B-segment auto, maar qua ruimte kan de auto meekomen met C-segment auto’s. Die achterbak is echt lekker ruim. En niemand koopt een Fabia vanwege het sexy lijnenspel, maar deze ziet er gewoon prima uit.

Hoe rijdt zo’n Skoda Fabia?

Een beetje zoals ‘ie eruit ziet. Heel erg degelijk. Qua comfort is het eigenlijk best goed voor elkaar, alhoewel de Fabia niet zo rotsvast is als een Polo of A1. De motor is eveneens niet spannend, maar onderin heb je bruikbaar koppel en het vermogen is ook adequaat. Om lekker mee te stoeien op een B-weg is het niet de leukste auto, maar hey, daar koop je zo’n gezinsauto ook niet voor. Kortom, voor zijn segment een dikke voldoende.

Kosten

Verbruik: 1 op 17,01

Brandstofkosten: € 146

Gewicht: 1.052 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 44

Verzekering: € 45

Kosten per maand: € 235

Onderhoudsprognose:

De meeste TSI-issues zijn hier niet aan de orde. Sterker nog, dit zijn best wel betrouwbare auto’s. In de JD Power tevredenheidsonderzoeken komt de Fabia van deze generatie er bovengemiddeld goed vanaf. Waar je wel op moet letten zijn de lange onderhoudsintervallen. Wij raden aan om die iets in te korten van 25.000 naar 10.000 km. Dat geldt voor eigenlijk alle moderne auto’s. De kans bestaat dat de vorige eigenaar dat niet heeft gedaan, dus probeer een exemplaar met niet al te veel kilometers te vinden.

Afschrijvingsprognose:

Uiteraard ga je afschrijven op zo’n auto als je kilometers maakt. Wel is het goed om te weten dat deze auto een trouwe achterban heeft. De combinatie van ruimte en beperkte kosten is voor veel Nederlanders erg interessant. Desalniettemin schrijf je alsnog gewoon de helft af in 3 jaar tijd. Kortom, lekker lang doorrijden. Met jullie eisen krijg je bijna altijd een frisse auto, dus als je ‘m fris houdt en goed onderhoudt, kun je zo’n Fabia altijd goed slijten.

Kia Cee’d T-GDI DynamicLine (JD)

€ 13.400

2017

75.000 km

Wat is het?

Met de Meriva en Fabia heb je twee auto’s die tegen het C-segment aanschurken op hun eigen manier. Maar waarom dan niet gewoon een C-segment auto doen? Een van de meest verstandige keuzes die je kunt maken is een Kia Cee’d. Deze JD-generatie is gewoon goed. We kunnen weinig redenen bedenken waar deze auto in uitblinkt, behalve betrouwbaarheid. Nee, het knappe is dat er eigenlijk geen nadelen aankleven. Dit is gewoon een prima C-segment vijfdeurs hatchback. Vroeger waren dit soort auto’s de perfecte gezinsauto voor iedereen. Als tweede auto is dit echt meer dan prima.

Hoe rijdt zo’n Kia Cee’d?

Ja, eigenlijk best goed hoor. Natuurlijk is het niet zo sportief en strak als een Ford Focus en heb je niet het degelijke gevoel van een Golf. Maar het zit er niet ver vanaf. Het is als eten bij Van der Valk. Als je kijkt naar wat het kost, is het gewoon goed. De motor is even een twijfelgevalletje. Eigenlijk rijdt zo’n T-GDI fijner dan de 1.6 GDI, die je ook tegenkomt in het budget. Op papier heeft de atmosferische 1.6 meer vermogen, maar dankzij het hogere koppel van de T-GDI (dat ook nog eens eerder vrijkomt), heb je het idee dat deze tragere Cee’d toch vlotter is.

Kosten

Verbruik: 1 op 15,50

Brandstofkosten: € 160

Gewicht: 1.179 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52

Verzekering: € 50

Kosten per maand: € 262

Onderhoudsprognose:

Ja, lekker laag! Het is een Kia! Er is weinig dat serieuze aandacht behoeft. De banden zul je in veel gevallen moeten vervangen, want de standaard Kumho’s zijn van het type ‘slijt niet’. Ze maken wel een kabaal en een setje modern rubber doet wonderen. Verder zijn het vooral afwerkingsmissers. Een dingetje waar je wel op moet letten: stuurt ‘ie goed? Het is elektrische stuurbekrachtiging en soms werkt deze niet naar behoren. Dat kan soms een nieuw stuurhuis betekenen.

Afschrijvingsprognose:

Aziatische auto’s schrijven in het begin vrij hard af. Met dit budget kiezen mensen veelal voor iets Europees en/of iets met een premium badge. Maar laat je niet afschrikken daardoor, want vaak zijn Aziatische auto’s in het tweede deel van hun leven ‘ineens’ gewilder. Daar is een eenvoudige verklaring voor: ze blijven lang heel en dat is wat occasion-kopers willen.

YOLO: Nissan Juke Nismo RS (YF15)

€ 14.900

2015

65.000 km

Wat is het?

Een auto met een ‘Nismo’ én een RS-badge. Veel mooier wordt het niet hoor. Maar denk die Nismo-nonsens even weg, want daar heeft het weinig mee te maken. Deze snelle Nissan Juke is in feite een B-segment crossover met de aandrijflijn van een Renault Clio R.S.. Je kunt twee smaakjes krijgen. Een variant met voorwielaandrijving en een handbak of eentje met vierwielaandrijving en een automaat. Onze tip: de voorwielaandrijver. Die is niet sneller op de 0-100 km/u sprint, maar voelt wel sneller aan vanwege een lager gewicht en minder vermogensverliezen in de aandrijflijn.

Hoe rijdt zo’n Nissan Juke Nismo RS?

Ja, echt best wel weinig. Zeker die voorwielaandrijvers voelen echt vlot aan. Een Golf GTI ga je niet zoek rijden, maar je komt prima mee. Het onderstel is een tikkeltje te straf en niet heel erg verfijnd, maar dat past wel bij het old-school-karakter van deze Nissan. De remmen van deze Nissan zijn goed op hun taak berekend en de besturing is niet eens slecht: vrij precies en zelfs met een beetje gevoel. Wel moet je even wennen aan de hoge zit, dat past niet echt bij zo’n auto.

Kosten

Verbruik: 1 op 11,63

Brandstofkosten: € 214

Gewicht: 1.242 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52

Verzekering: € 55

Kosten per maand: € 321

Onderhoudsprognose:

Voor zijn soort niet eens zo slecht. De remmen zijn goed, maar slijten wel vrij snel, zowel de schijven als blokjes. Check even of de auto een terugroepactie heeft gehad voor de turboslang, die kan nog weleens losschieten. Hetzelfde geldt voor de lekkage bij de brandstofsensor. Verder eigenlijk niets bijzonders. Waar we je wel op wijzen, en daarom is het een Yolo, dit is op zich een serieus sportief bommetje. Dus de genoemde remschijven zijn duurder dan die van bovenstaande Fabia. En om die dikke velgen zitten dure banden. Het is allemaal niet heel erg schokkend, maar de onderhoudskosten kunnen zo wel iets duurder uitvallen.

Afschrijvingsprognose:

Om heel eerlijk te zijn hebben we geen flauw idee. We hebben het idee dat dit type auto net eventjes te specifiek is en een liefhebber zoeken kan soms wat langer duren. We verwachten dat je hier relatief veel op afschrijft, maar je mag ons zeker het tegendeel bewijzen!

Conclusie jonge gezinsauto met niet te veel kilometers

Je hebt je huiswerk goed gedaan, Laurens! De Fabia is een prima auto voor wat je zoekt (een jonge gezinsauto met niet te veel kilometers). Gezien het geringe prijsverschil zouden wij echter opteren voor de Kia Cee’d. In alle opzichten is die auto net even wat volwassener en erg betrouwbaar. Het ding smoelt zelfs goed.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!