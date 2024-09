Jaguar I-Pace 2018-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Jaguar I-Pace 2018-heden.

Het merk Jaguar heeft jarenlang geteerd op het succes van zijn limousines en sportwagens. Denk maar bijvoorbeeld aan de XJ en de E-Type. Betrouwbaarheid was wellicht niet altijd de bekendste eigenschap van het merk, maar de auto’s waren legendarisch te noemen.

Heel lang heeft het merk dus voortgeborduurd op dit succes uit het verleden, totdat er opeens een SUV, de F-Pace, uit de hoge hoed werd getoverd en daarna ook nog een kleinere cross-over in de vorm van de E-Pace. Maar het kon nog heftiger, een volledig elektrische Jag, en die rijden we vandaag, de Jaguar I-Pace.

Het concept van deze volledig elektrische medium cross-over zag het licht op de Los Angeles Motor Show in 2016. De door Ian Callum getekende lijnen zijn compleet anders dan wat we gewend zijn van Jaguars en van cross-overs in dit segment. De I-Pace is laag, breed en heeft de wielen helemaal op de hoeken zitten. Aan de zijkant valt het cab-forward principe op. Omdat de I-Pace geen traditionele aandrijflijn heeft, zijn er ineens veel meer vrijheden voor de ontwerper.

Nu is het altijd even een kwestie van afwachten in hoeverre de conceptversie gaat lijken op de productieversie. Er zit altijd een verschil in, de vraag is alleen wat er anders is. Bij de Jaguar was er aan de ene kant ongeloof, want in grote lijnen was de I-Pace concept bijna identiek. Er waren wel een paar verschillen, voornamelijk gave features die het productiestadium niet haalden. Qua verhoudingen was de I-Pace productieversie een stukje lager en smaller. Ook waren de wielen aanzienlijk kleiner.

In eerste instantie kwam de auto er in één motorisering. De 400 pk sterke EV400. Een 200 pk elektromotor op de vooras en een even sterke elektromotor op de achteras. Altijd vierwielaangedreven dus. In 4,8 seconden gaat ie naar de honderd en de auto is begrensd op 200 kilometer per uur. Sneller dan de meeste andere elektrische auto’s op dat moment. Een enkele Tesla uitgezonderd. Van 2020 tot 2022 is er ook een 320 pk versie geleverd met dezelfde actieradius, maar met een flink lagere vanafprijs.

Ja de prijs, die was behoorlijk. Minimaal 80 mille voor de instapper in S-uitvoering. De SE kost 88 mille en de HSE gaat voor 95 mille van de hand. De duurste is de First Edition, waar Jaguar 104 mille voor wilde hebben.

In zijn introductiejaar 2018 sleepte de auto meteen de Auto van het Jaar 2018 award binnen. In 2023 was het tijd voor een update. Er verandert echter niet veel. De actieradius blijft met 470 km WLTP gelijk, maar er komen wel nieuwe kleuren beschikbaar en er komen nieuwe 22 inch wielen in het aanbod. Het nieuwe Pivi Pro infotainment met Alexa spraakbesturing is ook nieuw.

In de eerste jaren ging de auto’s als warme broodjes over de toonbank, maar er was ook kritiek. In de eerste twee jaar kon de I-Pace namelijk niet driefasen laden. Dat betekent dat het maximale AC laadvermogen slechts 7,4 kW was. Dat betekent dat als je thuis 1 fase 16 ampère beschikbaar had het 24 uur en 19 minuten duurde om je Jag helemaal op te laden. Met een 1-fase 32 ampère aansluiting lukt het in 13 en een half uur.

De exemplaren van na 2020 hebben een maximaal AC Laadvermogen van 11 kW en kunnen wel 3-fase laden aan. Volledig opladen aan een AC lader kan dan in net iets meer dan 8 uur. Een stuk bruikbaarder dus. Alle versies kunnen overigens aan de snellader (DC lader) tot 100 kW laden en zo in 45 minuten tot 80 procent volgeladen zijn.

Zeker in het begin is de auto wel wat omstreden geweest. Hij profiteerde van alle subsidiemaatregelen die je in 2018 maar kon bedenken en werd in één klap de best verkochte Jaguar in Nederland ooit. Maar het rijbereik viel tegen en het opladen duurde ook lang. Door dat 1 fase laden wat de eerste exemplaren alleen maar konden. Dat laatste is in 2020 opgelost door de auto aan te passen. Het eerste is ook aangepakt voor de eerste exemplaren door softwareupdates.

Al met al toch best een populaire EV en daarom doken we in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Jaguar I-Pace 2018-heden occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Jaguar I-Pace 2018-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Jaguar I-Pace 2018-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De I-Pace is dus een cross-over met een aflopende daklijn. Een flink grote auto met de wielen helemaal op de hoeken. De carrosserie is gemaakt van aluminium om nog enigszins te doen aan gewichtsbesparing en compensatie voor de 600 kilo wegende batterij. Door de keuze voor aluminium komt er wel meer geluid binnen in de cabine.

Verder konden de spatlappen achter zeker in de vroege modellen door wind en water nog wel eens los laten en gaan klapperen tegen de banden of zelfs helemaal loslaten. Na 2020 zijn de spatlappen op een andere manier vastgemaakt en normaal gesproken zouden alle oudere modellen inmiddels moeten zijn voorzien van een extra schroef om het geheel beter vast te zetten.

Over de afwerking van de lak komen we weinig klachten tegen. Wel opvallend is dat we meerdere klachten tegenkomen over de voorruit. Die wordt als kwetsbaar ervaren. We vinden zelfs een eigenaar die de voorruit al twee keer heeft moeten vervangen. De eigenaar vermeldt dat hij de voorruit erg dun vindt voor het formaat van de ruit. Goed checken op beschadigingen dus.

Ook komen we slecht geplaatste voorruiten tegen waardoor er water naar binnen kan komen. Helaas is dit iets wat vaker voorkomt. Er loopt dan bij hevige regen water naar binnen langs de sealing en dan krijg je natte voeten. Loop dit even langs als je in de markt bent voor de Jaguar I-Pace occasion en check op waterschade en watersporen bij de voeten en portieren. Ook slecht sluitende en dus natte frunks komen we tegen, ook hier is het probleem de afdichting. Misschien even met de I-Pace door de carwash tijdens de proefrit.

Het interieur was zeker in 2018, toen het aanbod van EV’s in deze klasse nog beperkt was, een pre voor de auto. Ruimte en comfort te over, ook achterin. Wel wordt er nog wat geklaagd online over plastic onder de achterklep. Waar je het niet ziet, mag het kennelijk van plastic zijn.

Ben je lang, zoek dan naar een exemplaar die voorzien is van de sportstoel. Het zitkussen kan bij die stoel verlengd worden en bij de Performance stoel bijvoorbeeld niet.

De kofferbak dan. Die is met 656 liter best groot, maar door het schuine dak past niet alles er lekker in. Er is wel ook een frunk (27 liter) voor extra bagage, maar die kunnen we niet supergroot noemen. Past natuurlijk wel bijvoorbeeld je laadkabel in. Voor de fanatieke wintersporter, een skiluik zit er niet in.

Onderstel

De auto is zwaar. En dat merk je als je er mee rijdt. Bij het sturen merk je het zware gewicht van de auto. Aan de voorkant zijn dubbele draagarmen aan het frame bevestigd, aan de achterzijde een multilink ophanging.

De standaardvering is erg op comfort afgestemd en we komen online wel wat opmerkingen tegen over het deinen na drempels en hobbels. Ook bij hogere snelheden op bochtige wegen wordt er geklaagd over deinen.

Optioneel is de auto er ook met luchtvering. Daarmee kun je ook de rijhoogte instellen en zelfs een beetje offroaden. Ook het gewicht van meer dan twee ton wordt beter weggewerkt als je een exemplaar met luchtvering vindt. Idealiter rij je in allebei proef als je op zoek bent naar een Jaguar I-Pace occasion. De exemplaren met luchtvering zijn wel iets prijziger.

Die luchtvering heeft ook wel eens kuren. Dan blijft hij in de hoogste stand hangen en lijkt je auto wel een soort skelter. De auto op slot wegzetten voor een paar uur zou het systeem moeten resetten, maar lost dat het probleem niet op dan moet de luchtvering vervangen. Prijskaartje 2.500 euro ex.

Iets anders opmerkelijks wat we meermaals tegenkomen en daarom toch even noemen. De I-Pace blijkt ondanks zijn gewicht geen bandenvreter. We komen eigenaren tegen die 80 duizend kilometer halen op een set. Dat is gewoon goed. Wel A-rubber eronder uiteraard.

Aandrijflijn

Een elektrische aandrijflijn is minder gecompliceerd dan een aandrijflijn die bestaat uit een verbrandingsmotor en alles wat daarbij hoort. Wel komen we klachten tegen over het verbruik en de actieradius.

Een verbruik van 28 kWh per 100 kilometer blijkt in de praktijk in ons klimaat geen uitzondering. Met 84,7 kWh grote batterij kom je dan uit op een rijbereik van zo’n 300 kilometer in de praktijk. Een flink gat met de opgegeven WLTP van rond de 470 kilometer. Al klopt het wel met de inmiddels fameuze 3/5 regel die collega @wouter aanhoudt voor actieradius in de praktijk.

Uitzonderingen zijn er ook, eigenaren die melden dat ze vaak met meerdere personen (gezin) en bagage rijden en dan zomaar de actieradius zien dalen naar 240 kilometer. Dat is in het huidige aanbod gewoon echt te weinig voor een auto van deze klasse.

Elektronica

Toen de I-Pace op de markt kwam was Tesla met de Model S de maatstaf. Dan was het infotainmentscherm gewoon echt te klein, zeker voor de facelift. Voor Jaguar was het wel een enorme stap vooruit. Maar het kan veel beter. Online lezen we dat het infotainment systeem traag wordt gevonden. Gelukkig is er zoiets als Apple CarPlay. Na de update van 2023 is het infotainment behoorlijk verbeterd al blijft het scherm bescheiden. Maar dan heb je het wel over een hele jonge occasion natuurlijk.

Bij vroege exemplaren werd in het begin vaak melding gemaakt van schermen die op zwart gingen, sommige zelfs al meteen op de dag van aanschaf. Dit is inmiddels allemaal opgelost met een software update die dan wel op jouw Jaguar I-Pace occasion moet zijn uitgevoerd uiteraard.

Elektrische storingen komen we overigens vaker tegen. Wel heel divers. Airco die vanzelf harder of zachter gaat, stoelventilatie die steeds uitgaat, versnellingen die niet ingeschakeld kunnen worden en een infotainmentsysteem waar je iedere rit opnieuw je telefoon bij moet aanmelden. We komen ze allemaal tegen, maar er lijkt weinig lijn in te zitten.

Wat betreft de airco. Zeker in de eerste exemplaren komen we regelmatig tegen dat de aircoleidingen het begeven. Nieuwere leidingen zijn beter, maar het kan bij een vroeg exemplaar dus wel eens misgaan.

Ik stipte het eerder al even aan. De eerste jaren waren er veel klachten over het rijbereik. Hij bleek ook nog eens kneiterlang over het opladen te doen en dan kwam ie ook nog niet eens in de buurt van zijn WLTP-actieradius. Door een software update is in 2019 daar iets aan gedaan waardoor het rijbereik met acht procent toenam. Ga je voor zo’n vroeg exemplaar met de 1 fase laadoptie, check dan of die update is uitgevoerd, dat scheelt dan in ieder geval één ergernis.

De laadstekker wil nog wel eens vast blijven zitten. Het opnieuw vergrendelen van de auto en hem weer opnieuw opendoen wil het nog wel eens oplossen. Ook je hand onder de stekker houden zodat je de druk op de laadpoort verlicht, en dan je auto ontgrendelen lost het probleem vaak op.

Er zit ook een 12 volt accu in de auto (voor 2021 zelfs 2 stuks). Die begeven het regelmatig. Vervangen door een steviger exemplaar wil nog wel eens de problemen oplossen, al komen we ook eigenaren tegen die de bedrading de schuld geven.

Dan nog even het batterijpakket. Die scharen we ook maar even onder elektronica. We komen wel wat gevallen tegen waarbij er cellen van het batterijpakket stuk gaan en die cellen dan vervangen moeten worden. Een batterijcheck lijkt ons geen overbodige luxe voordat je overgaat tot de aankoop van een Jaguar I-Pace occasion.

Motoren

Hij is er als 320 pk sterke variant en als 400 pk variant. Die 320 pk variant is echter maar twee jaar leverbaar geweest en maakt misschien 10 procent uit van het occasionaanbod. Hij was er vooral om een goedkopere instapper te creëren.

Volledig elektrisch

EV320 320 pk & 470 km WLTP (2020 – 2022)

EV400 400 pk & 470 km WLTP (tot 2020 maximaal laadvermogen AC 7,4 kW)

EV400 400 pk & 470 km WLTP (vanaf 2020 maximaal laadvermogen AC 11 kW)

EV400 R-Dynamic SE 400 pk & 448 km WLTP (vanaf 2023)

EV400 R-Dynamic HSE 400 pk & 445 km WLTP (Vanaf 2023)

EV400 First Edition 400 pk & 480 km WLTP (tot 2019) maximaal laadvermogen AC 7,4 kW

Aanbod Jaguar I-Pace 2018-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Jaguar I-Pace 2018-heden is er te vinden. Op moment van schrijven zijn er zo’n 66 exemplaren van de Jaguar I-Pace 2018-heden op Marktplaats.nl te vinden. Van een vroege EV400 S uit 2018, maximaal laadvermogen AC dus 7,4 kW, met dik 160 duizend kilometer op de teller voor 18.950 euro. Tot een EV400 SE uit 2022 met 17 duizend kilometer op de teller voor 58.840 euro.

Voor het totale aanbod van Jaguar I-Pace 2018-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Jaguar I-Pace EV400 HSE uit 2023 die we mochten lenen bij Jaguar Broekhuis Utrecht.