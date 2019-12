Rijbewijs halen in Nederland straks ook makkelijker?

En dat kan hierdoor.

Het autorijbewijs halen gaat in Nederland (maar ook in Europa) al jaren grotendeels hetzelfde. Je kunt rijlessen nemen met een normale, handgeschakelde auto en rijexamen doen in zo’n auto, of gaan voor een autorijbewijs automaat. Dit laatste is makkelijker, want je hebt een handeling minder te doen tijdens het lessen. Het grote nadeel is dat je enkel in auto’s met een automaat kunt rijden, waardoor je autovrijheid beperkt is.

We zitten momenteel in een overgangsperiode. De automaten van tegenwoordig zijn zo goed dat de handbak steeds minder bestaansrecht heeft. De automaat neemt het steeds meer over van de handbak en dat is niet alleen bij sportauto’s zo. Wanneer elektrisch rijden gemeengoed is geworden is het helemaal klaar met koppelen en roeren.

Ok, maar wat is er aan de hand dan?

Dit brengt ons bij een nieuwe situatie in Duitsland. De regels omtrent het halen van een autorijbewijs bij onze oosterburen gaat aangepast worden. Vanaf halverwege 2020 is het zo dat de automaatcode 78 op het rijbewijs geschrapt gaat worden. Dit betekent dat je voor een gewoon rijbewijs mag afrijden met een auto met een automaat. Voorwaarde is wel dat er minstens 10 lesuren hebben plaatsgevonden in een auto met een handgeschakelde versnellingsbak. Eenmaal geslaagd krijg je een gewoon rijbewijs en mag je ook met een auto met handbak rijden.

Het praktijkexamen zal hierdoor makkelijker worden. Bestuurders die zenuwachtig zijn tijdens het examen hebben een hindernis minder. De auto laten afslaan kan niet meer. Het automatenrijbewijs blijft gewoon bestaan in Duitsland. Alle lessen met een automaat rijden en afrijden met een automaat levert alsnog een rijbewijs uitsluitend voor auto’s met een AT op.

Hoe zit dat in Nederland?

Duitsland is voorlopig het enige Europese land dat automaatcode 78 gaat schrappen uit de wetgeving. Het is echter niet ondenkbaar dat andere Europese landen volgen. BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens stelt tegenover Autoblog.nl deze ontwikkelingen met interesse te volgen. Vanuit de BOVAG zijn er op dit moment geen concrete plannen om iets te veranderen aan de manier hoe men hier in Nederland het rijbewijs haalt. Wel zegt Huyskens erbij dat er vroeg of laat iets moet gebeuren aangezien toekomstige auto’s mogelijk standaard uitgerust gaan worden met een automaat.

Fotocredit: @supercarevents via Autojunk