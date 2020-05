Autoblog advies: obscure toplimo met dikke motor (13K)

Welke obscure toplimo is het meest geschikt als je wilt shoppen voor 13 mille?

Afgelopen week kwam het nieuws voorbij dat Porsche in het geniep kijkt naar grotere motoren. Dit juist om het verbruik te drukken. Dit klinkt erg tegenstrijdig en is het ergens ook. Maar eigenlijk is het vrij simpel: om een bepaalde hoeveelheid gewicht op een bepaalde snelheid te krijgen, heb je een bepaalde hoeveelheid paardenkrachten en Newtonmeters nodig. Theoretisch kun je een 1.0 driecilinder turbo in een 1.500 kilogram wegende auto leggen en enorm zuinig rijden. Echter, op deellast kunnen deze motoren vrij spaarzaam opereren. Als je iets sneller wilt rijden, zal de motor veel harder moeten werken. Ergo: een hoger verbruik.

NEDC en WLTP

Bij een grote motor is het juist andersom. Een grote motor heeft juist moeite om in de NEDC en WLTP testmethodes een gunstig verbruik te scoren, maar met normaal gebruik zijn ze juist vrij zuinig: ze hoeven immers niet hard te werken om de benodigde prestaties te leveren. Daarom wordt in 2026 de Euro7 norm een stuk realistischer. Voor Karel is dat natuurlijk veel te laat. EN overigens voor hem al lang bekend. Het gaat niet om WELKE auto je rijdt, maar HOE je deze rijdt.

Yamaha V8

Karel heeft namelijk een behoorlijk obscure toplimo: Volvo S80 met de Yamaha 4.4 liter grote V8. Hij heeft een rustige rijstijl, dus valt zijn verbruik heel erg mee. Nu zijn we benieuwd wat het verbruik van Karel zou zijn in een S80 1.6 diesel, maar dan missen we het punt. Een grote motor brengt zoveel meer dan alleen extra pk’s. Je hebt vaak een mooie lineaire vermogensopbouw, een aangenaam geluid, minder productie van trillingen en natuurlijk de wetenschap dat aansprekende prestaties op afroep beschikbaar zijn. Karel zoekt een vervanger voor zijn Volvo, want dat merk wordt te populair.

Toyota Century

Het liefst heeft hij een Toyota Century, maar die zijn bijna niet te vinden in Europa. Maar wel dat idee: veel vermogen, veel koppel, veel ruimte en een comfortabele inslag. Stoffen bekleding is een pre, maar lastig te vinden in deze klasse. De auto mag niet van voor 2000 zijn, anders had Karel al meteen een S-Klasse W140 gescoord. Kortom, uit welke corpulente incourante en obscure toplimo’s kan Karel kiezen?

Dit zijn zijn wensen en eisen voor de opvolger van zijn huidige auto:

Huidige /vorige auto's: Volvo S80 V8 (huidig), Audi A8/S8, Hyundai Coupe (vroeger) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 12500, kan eventueel geupgrade naar 15k Jaarkilometrage: 20.000 Brandstofvoorkeur: Benzine, hybride is een optie mits je er niets van merkt Reden aanschaf andere auto: Volvo is te hip geworden, hou van opa-stijl Gezinssamenstelling: Vriendin, die heeft haar eigen auto. Voorkeursmerken/modellen: Lexus, Toyota, Kia, Hyundai, Chinees (doe eens gek), automaat No-go modellen / merken: Zuid-Europees, BMW, diesel, SUV, crossover, hatchback, coupe, handgeschakeld

Wat mis je door de no-go’s: Citroen C6 3.0 V6 Exclusive

€ 14.950

2007

125.000 km

“Ik ben op zoek naar een smeuïge, arachide-achtige noten-pasta met stukjes noot, aangevuld met wat olie en zout. De dop moet geel zijn. Het mag van alles zijn, maar niet van het merk Calvé.” Soms wijzen de eisen naar een bepaalde auto, maar zorgt een enkele no-go dat je ‘m mist. Want door Zuid-Europa te elimineren mis je de briljante Citroen C6. De auto is je namelijk op het lijf geschreven. Het is een bijzondere auto. Stijlvol, niet modieus of hip. Alles staat in het teken van ultiem comfort. De rijervaring is dan ook heel erg sereen. Onthaastend en ontspannend. De V6 benzine is niet bijzonder (de V6 diesel is een veel prettigere motor), maar doet zijn werk relatief stil en soepel. Qua electronica valt het voor 2020 maatstaven heel erg mee.

Jaguar XJ 4.0 Sovereign (X350)

€ 12.950

2003

155.000 km

Als je een auto zoekt die er heel erg klassiek uitziet, terwijl deze juist behoorlijk modern is: kijk niet verder. De Jaguar XJ lijkt op een Jaaaag uit de jaren ’60, maar was destijds misschien wel de modernste in zijn klasse. Dat kwam met name door de bijzondere aluminium bouwwijze. Daardoor is de XJ bijzonder licht, lichter dan de meeste E-segment sedans met een soortgelijke motor.

Het interieur is heerlijk oubollig, mede dankzij de ouderwetse styling, het gebruik van zacht leer en fraai hout en oh ja, dat schattige touchscreen scherm voor de navigatie. Welkom in 2003. Van dit lijstje aan winkeldochters is deze Jag de auto die je relatief makkelijk doorverkoopt. Iedereen wil op een gegeven moment in zijn leven een XJ, terwijl de rest in het lijstje heel erg apart is. Dus goedkoop in aanschaf, maar ook aan de straatstenen niet kwijt te raken. Dat is het nadeel van een obscure toplimo. Maar je moet je niet druk maken om restwaarde. Zoas Youp van ’t Hek zo mooi zei: “ik ga er in rijden, niet in ruilen!”

Lancia Thema V6 Pentastar Executive (405)

€ 13.950

2012

165.000 km

We gaan verder met een, eh, Lancia. Maar dat is toch Zuid-Europees? Dat klopt, ware het niet dat het voornamelijk de badge is die Italiaans is. Onderhuids is het een tweede generatie Chrysler 300. Deze was aanzienlijk beter dan de eerste generatie. Met name het interieur is véél beter. De Lancia-uitvoering doet er een schep boven op met zeer fraai leder. De Thema is zeer ruim van opzet. Je zit relatief hoog en rechtop. De rijervaring is uiteraard behoorlijk afstandelijk, maar absoluut niet zo hinderlijk als je van jaren ’80 gewend kan zijn. Het is uiteraard ook een obscure toplimo, wat ook ervoor zorgt dat ze lastig te vinden zijn. Zeker met benzinemotor. De kans dat iedereen Lancia’s gaat leasen is behoorlijk klein, daar ze niet meer verkrijgbaar zijn in Nederland. Dus Lancia zal vanaf nu altijd cool zijn.

Lexus LS 430 President (UCF30)

€ 11.950 (Dld.)

2002

100.000 km

Een Toyota Century is net even een stapje te exotisch en een W140 is te oud. Waarom dan niet kijken naar een combinatie van die twee? Een LS430 is dan namelijk de perfecte auto. Het is een auto waarin geen sprankeltje dynamiek of sportiviteit in zit. De V8 is op zich best krachtig (289 pk), maar heeft het vooral naar zijn zin in de lage toerenrange. De hele auto, overigens. Je kan er 250 km/u mee rijden, maar je wordt nergens aangespoord dat ook te doen. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat een S500 of 745 aanzienlijk stabieler zijn op dat soort enorm hoge snelheden. Qua uitrusting zit je meer dan goed: de President heeft alles. Het enige dat lastig is, is een goed exemplaar te vinden voor een acceptabele prijs. De spoeling in Nederland is bijzonder dun.

Lincoln Town Car Cartier

€ 11.900 (Dld)

2002

130.000 km

In het budget was het even zoeken naar een import-Genesis (te duur) of een Century (niet te vinden). Ook een SsangYong Chairman of Mitsubishi Debonair werd lastig. Iets te veel een obscure toplimo, dus. Maar toen lazen we de eisen nogmaals door. Eigenlijk ben je gewoon op zoek naar een poepchique Lincoln Town Car Cartier. De Cartier was de meest luxe (korte) Town Car, waarbij er redelijk nadruk is gelegd op kitsch. Zoals het hoort. Mocht je stof willen, een Ford Crown Victoria in Interceptor specificatie behoort ook tot de mogelijkheden. Het is de ideale onverwoestbare auto voor mensen die relaxed rijden. Echt zuinig is de auto niet, maar het is ideale auto gezien de eisen. Relaxed, loom, zompig en niet snel.

Infiniti G37

€ 14.900

2011

95.000 km

Uiteraard komen we uit bij veel oudere slagschepen. Dat hoeft helemaal geen probleem. De bouwkwaliteit is bijna zonder uitzondering erg goed en de meeste zijn goed onderhouden door welvarende eigenaren. Maar het kan ook zijn dat je na je Volvo een obscure toplimo zoekt die niet meteen vijf jaar ouder is. Daar komt deze Infiniti om de hoek kijken. De G37 sedan is overigens relatief sportief, maar een setje comfort-spec banden en dempers kunnen een enorm verschil maken. De zescilinder heeft een herkenbare brom, dat in de verste wel wat lijkt op het geluid van de Nissan GT-R en 370Z. Het interieur is erg Aziatisch/Amerikaans, maar voldoet ruimschoots aan de Europese kwaliteitsnormen.

Mercedes-Benz E350 Classic (W211)

€ 13.950

2006

60.000 km

Deze was nog even zoeken, maar het is gelukt. Een grote sedan met veel vermogen en stoffen bekleding! In de positieve zin ervaar je de taxi-ervaring van een E-Klasse. Gek genoeg heeft dat bij veel mensen een negatieve connotatie, maar eigenlijk is het heel positief. Niet zozeer door de bouwkwaliteit. Die is over het algemeen erg goed bij deze post-faceliftmodellen, op wat elektronische missertjes na. Zeker met 60.000 km op de klok kun je de komende toen jaar nog wel vooruit met deze auto. In het budget kun je ook kiezen voor de ‘500’, met 388 pk.

Alhoewel een originele E500 zonder VOLLEDIG BRABUS AMG UITGEVOERD te zijn wat lastiger te vinden is. Qua rijbeleving is de E-Klasse lekker belegen. De auto betrekt je niet heel erg bij het rijden, waardoor je heel ontspannen kunt rijden. De rust en stabiliteit op hoge snelheid is indrukwekkend, zonder dat je je heel erg inspant, kun je met gemaak 200 plus knallen op de linkerkant van de Autobahn. Oh ja, kleine kanttekening: ondanks dat een E350 met stof zeldzaam is, is deze generatie E-Klasse absoluut niet echt een obscure toplimo. Het is vooral een aparte specificatie.

Honda Legend SH-AWD (KB1)

€ 9.950 (Dld)

2006

125.000 km

Als je een obscure auto zoekt, ga dan voor de Honda Legend. Er zijn genoeg mensen die begrijpen dat een Phaeton best een bijzondere en prijzige auto is. Bij een Honda Legend weet niemand wat ze moeten denken. De relatief eenvoudige styling en het gebrek aan in het oog springende details zorgen voor dat je incognito kunt genieten. En man, er is een hoop te genieten. De 300 pk sterke V6 is soepel als een naaimachine, alhoewel de relatie zware Legend iets koppel tekort komt onderin, waardoor heel zuinig rijden best lastig kan zijn. Alle Legends zijn uitgevoerd met SH-AWD, wat staat voor Super Handling All Wheel Drive. Het is geen Type-R of andere sportief systeem: de Legend is vooral heel erg capabel. Qua opties hoef je je geen zorgen te maken: de Legend kreeg bijna alles standaard mee uit de fabriek. Het lastigste is een goed exemplaar vinden.

Cadillac STS

€ 12.500

2006

145.000

Relatief modern, maar een ouderwets interieur? Check! Ruim bemeten motor? Reken maar! Niemand die begrijpt waarin je rijdt? Absoluut! De Cadillac STS is een typische auto die nieuw lastig aan te raden was, maar gebruikt een topaanbieding is. Is het een betere auto dan de S-Klasse? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is de bedoeling ook nooit geweest.

Sowieso is de STS veel exclusiever en is het alsnog een bovengemiddeld goede toplimo. In het interieur heb je relatief weinig elektronica en schermen. De sfeer aan boord is een beetje klinisch, maar alles is rechttoe, eenvoudig en zit redelijk strak in elkaar. Om te rijden is de Cadillac STS niet zompig, integendeel. Ondanks het comfort is het een auto waarmee je nog best een bochtje mee kunt maken. Een optie die wellicht nog beter past bij de eisen is de Cadillac DTS, maar die zul je uit Florida moeten importeren.

YOLO: Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion

€ 13500

2005

170.000 km

In principe valt het gehele rijtje met obscure toplimo’s in de YOLO-categorie. Bij elk auto kun je een verkeerd exemplaar aantreffen en flink kosten maken om de boel rijdend te houden. Als je zoveel mogelijk luxe en comfort zoekt, maar moet er een zo eenvoudig mogelijke badge op zitten, dan is de Pheaton natuurlijk het ultieme voorbeeld. Qua sfeer is de auto goed vergelijkbaar met de A8 (D2) waarin je zelf hebt gereden: luxe, maar ingetogen. Maak niet de fout door de W12 te kiezen: deze motor is enorm dorstig, zonder dat de prestaties daartoe in verhouding zijn.

Ook het onderhoud en de bijbehorende kosten zijn een dingetje. Het is absoluut uniek, maar wij raden graag de Phaeton met de 4.2 V8 van Audi aan. Deze motor is met 335 pk voldoende krachtig, alhoewel het gewicht dermate hoog is dat het koppel van 430 Nm nét toereikend is. In het budget zijn ze uitstekend te vinden. Let enorm goed op de staat, want een je kan weliswaar een paar duizend euro besparen in aanschaf, maar die zie je vaak weer terug bij het onderhoud, dat eenvoudig een paar duizend per beurt kan zijn.