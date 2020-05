Volkswagen: BMW, PSA en Volvo pakken EV’s verkeerd aan

Grote woorden van de maker van probleemkind ID.3. Volkswagen vindt dat elektrische auto’s een eigen platform moeten hebben.

Wil je nou één platform voor benzine-, diesel- en elektrische auto’s, of wil je dat elektrische auto’s een eigen platform krijgen? Als je het aan BMW, Peugeot en Volvo vraagt, krijg je ‘dat eerste’ als antwoord. Neem de Peugeot 208 en de Volvo XC40 Recharge P8. Het zijn allebei elektrische auto’s die op hetzelfde platform rijden als auto’s met een verbrandingsmotor.

‘Maar de BMW i3 dan?’ Dat klopt, die had nog een eigen elektrisch platform. En zoals we allemaal al weten, was die auto een enorm succes. Oh nee, toch niet. Daarom dat BMW nu werkt met modulaire platforms, waarbij auto’s op zowel elektrisch als oude dino’s kunnen rijden.

En Volkswagen? Volkswagen heeft juist een platform gemaakt alleen voor elektrische auto’s: MEB. Onder meer de ID.3 gaat hier mee werken, evenals de onlangs aangekondigde Škoda Enyaq. Waarom ze hiervoor hebben gekozen? ‘Dit was een kans om nieuwe gebruikservaringen en ontwerpsuitingen te creëren’, zo stelt VAG-ontwerpbaas Klaus Bischoff tegenover Autocar.

Dat klinkt wat vaag, maar wat hij daarmee bedoelt is dat VAG zo elektrische auto’s een eigen ontwerp kan geven. Ze willen hun EV’s kleiner maken dan vergelijkbare ICE-auto’s, terwijl het interieur groter is.

Op zich is hier wel iets voor te zeggen. Een elektrische auto heeft immers een andere manier van bouwen en van denken dan een brandstofauto. Je hebt geen grote brandstoftank achterin, maar ook geen grote motor voorin. Elektrische auto’s hebben over het algemeen kleinere motoren en een flink, plat accupakket onder de lengte van de auto. Als je met beide soorten auto’s rekening moet houden bij het ontwerp van een platform, is het niet ondenkbaar dat je concessies moet maken op het gebied van design. Denk aan een grote neus om plaats te bieden voor een verbrandingsmotor, terwijl een EV die niet nodig heeft. Of een hogere rijpositie om ruimte over te laten voor de accu, terwijl de benzinevariant die niet nodig heeft.

Met andere woorden: om een elektrische auto te maken met een platform voor fossiele brandstoffen, is de foute keuze, aldus de Volkswagen-topman Bischoff. Begrijpelijke opmerking, toch zijn ook hier wat kanttekeningen. Twee platforms betekent immers meer verschillende onderdelen en ontwerpen, dus automatisch een grotere overhead. Daarnaast gaat volgens de geruchten de productie van de ID.3 niet al te denderend. Dus of Volkswagen hier wel recht van spreken heeft…?