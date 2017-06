“McLaren is rond met Mercedes”

De Britse renstal zou tabak hebben van Honda's gepruts, maar er is meer aan de hand.

Het is namelijk geen geheim dat Fernando Alonso het zoetjesaan gehad heeft met de hopeloze aandrijflijn achterin z’n McLaren MCL32. De Spanjaard zag een puntenfinish afgelopen zondag in Canada een paar rondjes voor het einde sneuvelen en de algehele houding van Alonso kunnen we nog het beste omschrijven als “gelaten”.

De wenkbrauw heeft er naar verluidt geen problemen mee om z’n F1-bolide te verruilen voor een IndyCar. Alonso nam onlangs deel aan de Indy 500 en ondanks een Honda-motor die er voortijdig mee nokte (tradities moet je in ere houden enzo) beviel dat eenmalige optreden goed.

Paniek dus bij de renstal van McLaren, want zonder hun stercoureur gaat het wel héél lastig worden om aansprekende resultaten neer te zetten. Daarom zou het team inmiddels zo goed als rond zijn met Mercedes, dat met ingang van volgend jaar motoren gaat leveren.

De overstap naar Mercedes kost McLaren naar verluidt omgerekend zo’n 88 miljoen euro. Men verwacht dat de deal voor de zomerstop bekend wordt gemaakt, maar dat de motoren pas vanaf volgend jaar geleverd zullen worden. Het team zal echter snel moeten handelen aangezien het contract van Alonso aan het einde van dit jaar afloopt. We zijn benieuwd! (via: Daily Mail)