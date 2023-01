Dit verkochten de Chinese merken in 2022

Collega @rubenpriest heeft je al verteld dat de Chinezen in 2022 gekomen zijn. Maar hoe en wat verkochten de aparte merken nu precies?

De geschiedenis herhaalt zich in het algemeen en dus ook in de autowereld. In den beginne had je de Duitsers met de Patent Motorwagen. Later volgde een periode dat de Amerikanen, Britten en Fransen de toon aangaven. Ook al omdat Duitsland even (letterlijk) niet meer mocht meedoen, om redenen.

Vanaf de jaren ’70 kwamen de Japanners opstomen, mede geholpen door de oliecrisis. In den beginne werden zij weggehoond vanwege hun ielige producten. Maar het lachen verging de concurrentie snel toen bleek dat de Japanse producten betrouwbaar en zuinig waren. Japan werd synoniem met auto’s die niet kapot gingen. En met de NSX, GT-R, RX-7 en al die obscuurdere modellen die @willeme allemaal kent, liet men zien dat het ook snel en heet kan.

Dan had je de Zuid-Koreanen. Wederom keken we een beetje meewarig bij de Hyundai Scoupe en de KIA Shuma. De Zuid-Koreanen waren vooral goed als goedkoop vervoer. En als ze producten uit andere landen een KIA-badge gaven, zoals de onvergetelijke KIA Elan. En dan had je alsnog voorwielaandrijving. KIA heeft het nog steeds moeilijk om Stingers aan de man te brengen. Maar het is wel de grootste afzetter (in de goede zin van het woord) van auto’s in Nederland.

Maar de volgende golf staat al klaar. En dan hebben we het niet over de Volkswagen Golf, die voorlopig alleen maar minder goed is geworden met de introductie van de Golf 8. Neen, dan gaat het om de Chinese Golf. Ook hier hetzelfde patroon. Ooit was de Landwind, als Opel Frontera-kloon, nog mikpunt van hoon. Ja, je had een SUV voor peanuts. Maar het ding bleek hopeloos onveilig te zijn. Inmiddels is een Lynk & Co gewoon een Volvo voor (ietsje) minder. Misschien rijd je zonder dat je het weet wel in een auto van een ander merk gemaakt in China. Het verschil in kwaliteit is zienderogen verdampt/aan het verdampen.

Maar hoe zit het met de harde cijfers? Wel we hebben het even op een rijtje gezet. Ter referentie: ons aller Alfa Romeo verkocht dus 320 auto’s in Nederland vorig jaar.

BYD: 200 stuks

BYD gaat van 51 units in 2021 naar 200 units in 2022. De toko zet vooral de Atto 3 (161) en de Tang (36) weg. Elektrische SUVjes dus, precies wat de markt wil.

JAC: 7 stuks

JAC biedt de IEV7 aan, een elektrisch SUV-je. Het merk beleefde een terugval in 2022 in Nederland, want in 2021 werden er nog 19 verkocht.

LOTUS: 1 stuk

Beetje flauw, maar Volvo, LOTUS, POLESTAR (en een stukje van Mercedes) zijn natuurlijk van Li Shufu, de man achter Geely. LOTUS verkocht vorig jaar een Emira. Het jaar ervoor werden er nog 4 Elises, 2 Exiges en een Evora op Nederlands kenteken gezet.

Lynk & Co: 5.847 stuks

Maar dan de grotere getallen. Lynk & Co zette een aantal auto’s af waar Alfa Romeo alleen van kan dromen. Bovendien gingen er van het enige model, de 02, in 2021 een stuk minder over de toonbank (3.297 stuks).

NIO: 54 stuks

Onlangs reden we met de NIO ET7. Dit is de hardloper van NIO op het moment met 52 weggezette units. De ES8 voegt er twee stuks aan toe.

POLESTAR: 2.194 stuks

De POLESTAR 2 ging in December nog ruim 500 keer op kenteken, waarmee het totaal komt op 2.194 stuks. De fraai ogende POLESTAR 1 werd ook nog 11 keer op kenteken gezet in Nederland over 2022.

Volvo: 12.891 stuks

De grootste Chinees was in 2022 Volvo. Zoals al vermeld in het overzicht van de premium Duitsers, is het daarmee groter dan Mercedes in Nederland. Het merk beleefde wel een terugval ten opzichte van 2021, toen het 15.957 stuks verkocht. Hardloper bij Volvo is de XC40, die echter in lijn met het totaal zo’n 2.000 keer minder vaak over de toonbank ging. Ongeveer hetzelfde aantal als dat er bij de Lynk & Co 02 bijkomt dus. Toeval?

XPENG: 11 stuks

XPENG moet er nog even inkomen. De P5 en P7 zullen net als de NIO’s door de meesten worden gezien als ‘Tesla voor minder’. Het merk heeft inmiddels een Nederlandse variant van hun site, dus ook hier is vast nog ruimte voor groei.

Enfin, voorlopig zijn het dus vooral de merken van Geely die het goed doen in Nederland. Maar voor de meeste merken in dit lijstje, is gevoelsmatig nog veel ruimte voor groei met dingen als een importeur en dealers enzo. Heb jij ook wel trek in een Chinese auto? Of houd je het liever bij Chinees eten? Laat het weten, in de comments!