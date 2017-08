Aw yeah! De Shelby GT350R (1965) komt terug

"Zo worden ze niet meer gemaakt". Jawel dus.

De ‘1965 Mustang’ is misschien wel de mooiste Mustang ooit. Schitterende lijnen en een typische look. Nee, deze musclecar verwar je niet met een ander product uit de Verenigde Staten. Het model werd natuurlijk opgevolgd, maar of de nieuwere varianten ooit zo legendarisch worden?

Fans van het oude model kunnen vanavond proosten in het café, want de Mustang komt terug. Met een officiële licentie van Ford en Shelby gaat de 1965 Shelby GT350R weer in productie. Onder de kap een heerlijke 4.7 liter V8, gekoppeld aan een Borg Warner transmissie met vier verzetten. Aan de Original Venice Crew de taak om de Mustangs te bouwen. Dit team bestaat uit voormalige Shelby-medewerkers. Het plan gaat schuil onder de naam ‘OVC G.T.350R IRS Project Mustang’.

Het oude model is op een paar punten gemoderniseerd. Zo heeft de GT350R een nieuwe achterophanging en zijn de ramen van plexiglas. De productie gaat deze herfst van start en er zullen 36 exemplaren worden gebouwd.

Fotocredit: Randy Richardson via Facebook