Lekkerder dan deze Toyota Celica wordt het niet

Goed nieuws: je kunt hem ook nog kopen!

Wanneer rallyhoofden spreken over de gouden tijden uit hun sport, is het eigenlijk altijd het tijdperk van Group B dat als eerste genoemd wordt. Logisch, want maar zelden kregen autofabrikanten dusdanig veel vrijheid bij het bouwen en inzetten van racewagens. Het is haast vanzelfsprekend dat een dergelijke klasse, met name in de jaren ’80, gepaard ging met de nodige gevaren, ongelukken en zelfs doden.

De meer ingetogen Group A, waar fabrikanten aangepaste productieauto’s dienden in te schrijven, hield het langer uit en ook hierin zagen we door de jaren heen een aantal fantastische wagens terugkomen. In deze klasse voerden de Japanse autofabrikanten veelvuldig de ranglijsten aan, met absolute wonderauto’s als de Subaru Impreza WRX, de Mitsubishi Lancer Evolution en de Toyota Celica.

Nu is het zo dat veilinghuis Bonhams deze week een evenement organiseert, waar precies zo een Celica onder de hamer zal gaan. Sterker: het is niet zomaar een willekeurig exemplaar, nee, het gaat hier uitgerekend om de bolide waarmee Didier Auriol de Rally van San Remo op zijn naam schreef. Dit was de laatste van drie overwinningen die Auriol en navigator Bernard Occelli dat jaar boekten, op weg naar hun eerste en enige wereldtitel.

Aan het einde van het seizoen verkocht Toyota Team Europe de auto aan een Italiaanse equipe, die de wagen inschreef in een reeks nationale evenementen. Na een jaar had de tweede eigenaar de Celica wel gezien en besloot hij de auto weer te verkopen. De derde en huidige eigenaar van de ‘ST185’ herstelde direct de kleurstelling van de auto. De legendarische Castrol-livery was door de Italianen verwijderd en dat wilde de beste man graag rechtzetten. Het herstellen van de buitenzijde werd gecombineerd met een uitgebreide restauratie. Door de jaren heen heeft de eigenaar zijn machine netjes onderhouden. Zodoende verkeert het machtige apparaat in uitmuntende staat.

Het is eigenlijk doodzonde om een auto zo fraai als deze weer aan een competitie mee te laten doen, maar technisch gezien kan het – en zo hoort het ook. De vierwielaangedreven Toyota Celica, waarvan de geblazen vier-in-lijnmotor verbonden is aan een zesbak, moet overmorgen tussen de 190.000 en 230.000 euro opleveren.