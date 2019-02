Zandvoort moet geld F1 zelf ophoesten, deadline 31 maart!

Racen doe je maar met je eigen geld, zo vindt het kabinet.

In 2019 krijgen we in de Formule 1 geen nieuwe circuits. In 2020 staat er echter al sowieso één nieuw circuit op de planning: in Hanoi, Vietnam. Voor dat jaar (of één jaar later) is er wellicht ook sprake van een Nederlandse GP. Er is nog niks zeker over de definitieve locatie: Assen of Zandvoort. Wel deed het kabinet vandaag al uitspraak over de financiële situatie.

Met andere woorden: de overheid geeft NIKS aan Prins Bernhard. Minister Bruno Bruins heeft gezegd dat het niet rechtvaardig en nodig is om een bijdrage te leveren, zo meldt NOS. Prins Bernhard Jr. had eerder een begroting van 7 miljoen ingediend, maar later 5 miljoen euro per jaar aangevraagd.

Bruins is overigens geen overtuigde F1-hater of iets dergelijks. Hij denkt gewoon dat sponsoring van bedrijven en/of ticketverkoop ervoor kan zorgen dat er genoeg geld in het laatje komt. Ook kan het evenement op steun rekenen van de lokale gemeente. Die zijn erop voorbereid dat het duur wordt.

Nou leek Assen een goede kandidaat voor de F1, maar volgens RTL Nieuws doen de Drenten niet meer mee. Dus als er een Nederlandse GP komt, lijkt het er eentje van Zandvoort te worden. Tenminste: ook die zijn nog niet klaar. Voor 31 maart moet de financiering rond zijn, anders gaan de F1-honcho’s buiten Nederland nieuwe locaties zoeken. Naast de bijdrage die Bernhard had gevraagd van de overheid, moest hij in totaal zo’n 30 tot 40 miljoen euro ophoesten. Flinke bedragen: hopelijk is het het waard.

