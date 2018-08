Sainz: “zitje bij RBR niet geblokkeerd door Verstappen”

Fake news!

Toen bekend werd dat Daniel Ricciardo het goede schip Red Bull zou verlaten, was het direct duidelijk dat twee mannen het meeste aanspraak maakten op het vrijgekomen zitje. Tuurlijk, Red Bull Racing had voor een ‘buitenstaander’ kunnen opteren, zoals het in het verleden deed met Mark Webber. Logischer was echter om te kiezen tussen Carlos Sainz en Pierre Gasly, beiden producten uit het eigen Junior Team.

Puur als je kijkt naar resultaten was Sainz eigenlijk de logische keuze geweest. De Spanjaard weerde zich eerder al kranig tegenover Max in hun gezamenlijke periode bij Toro Rosso, vocht daarna Kvyat van het lijf en doet het dit jaar redelijk naast Hulkenberg bij Renault. De man heeft dus de ervaring en de snelheid. Saillant detail: in 2014 versloeg Sainz Gasly in de strijd om de titel in de Formula Renault 3.5.

Toch was de tendens in de media dat Red Bull voor Gasly zou kiezen. Als belangrijkste reden daarvoor werd aangevoerd dat Verstappen en Sainz samen bij Toro Rosso bij vlagen een explosieve mix was en dat de twee elkaar niet goed zouden liggen. (Kamp) Verstappen zou zelf voor een overgang van Sainz naar Red Bull zijn gaan liggen.

Eerder vertelde Helmut Marko al dat deze notie complete nonsense was. Immers gaat hij over de rijdersbezetting van Red Bull Racing en niet Max Verstappen. Carlos himself voegt er nu aan toe dat hij überhaupt niet denkt dat Max zijn overgang naar het team zou willen blokkeren, zo zegt hij bij Formule 1:

Ik snap niet zo goed waar die verhalen vandaan komen. Max zou dat nooit doen. Hij is juist een van de coureurs waar ik het beste contact mee heb in de paddock.

De fittie tussen de twee voormalige kemphanen wordt dus schromelijk overschat, aldus Sainz zelf. Verstappen uitte onlangs overigens ook al woorden met ongeveer dezelfde strekking. Het helpt natuurlijk ook dat beide al een tijdje in andere teams rijden en dat, dankzij de gang van Sainz naar McLaren, nu voorlopig ook zo zal blijven.