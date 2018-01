Chevrolet trekt de doeken van de nieuwe Silverado

Het werkpaard van Chevrolet is weer terug.

Het was vannacht een heuse pickup-nacht in Detroit. Nadat Ford eerst hun nieuwe Ranger onthulde, lieten ze er bij Chevrolet niet veel gras over groeien voordat ze hun eigen nieuwe bolide ontdeden van zijn doeken. Groot gelijk, want de fabrikant viert dit jaar het 100-jarig bestaan van hun pickup. De nieuwe Silverado mag dat feestje als eerste bezegelen.

Halverwege december kregen we de nieuwe Silverado al vanuit verschillende hoeken te zien. Op een partijtje in en om Texas Motor Speedway onthulden ze de Silverado voor het eerst in een stevige trim. In Detroit krijgen hem echter in zijn volledigheid te zien, ofwel in nagenoeg iedere trim en configuratie.

Het meest vernieuwende aspect aan de nieuwe Silverado is zonder meer zijn gewicht. De constructie van de pickup is grotendeels veranderd. Met name door veelvuldig gebruik te maken van een materialenmix van aluminium en staal hebben de Amerikanen meer dan 200 kg weten te besparen. Daarnaast maakt het materiaal de auto stugger, door eveneens aluminium in de ophanging te verwerken. De laadbak is 20 cm breder dan voorheen en wordt nog steeds in verschillende lengtes aangeboden.

Op het gebied van motoren hebben de Amerikanen ook niet stilgezeten. De Silverado krijgt in totaal zes verschillende combinaties van motoren en versnellingsbakken, waartot een geheel nieuwe 3-liter zes-in-lijn dieselmotor behoort. Hoewel er nog geen officiële cijfers bekend zijn, is Mark Reuss van GM overtuigd dat het de sterkste in zijn klasse zal zijn.

Afgezien van de dieselstoker krijgt de Silverado twee geüpdate versies van hun small-block V8-motoren. De motoren zijn respectievelijk 5,3-liter en 6,2-liter groot en krijgen nieuwe functies zoals Dynamic Fuel Management, waarmee het tot zeven cilinders tegelijk kan uitschakelen. Een van de beschikbare transmissies is de inmiddels bekende tientraps automaat.

De Silverado komt er in acht verschillende uitvoeringen. De Work Truck, Custom en Custom Trailboss zijn er voor het grove geweld, terwijl de LT, RST en LT Trailboss zich op de massa richten. De LTZ en High Country zijn de twee meest luxe uitvoeringen.