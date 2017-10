Bam! Koenigsegg sloopt Bugatti’s 0-400-0 record

Doei Bugatti!

Na wat teasers is het hoge woord eruit. Koenigsegg heeft het 0-400-0 km/u record van Bugatti officieel verbroken. In Frankfurt presenteerde Bugatti een Chiron met een aparte livery. Dit om te vieren dat de Chiron 0-400-0 km/u in slechts 42 seconden kon afleggen. Een wereldrecord. Het was een groot PR-feestje. Coureur Juan Pablo Montoya was persoonlijk aanwezig in Frankfurt om de pers te woord te staan.

Bugatti staat nu een beetje voor aap, want het Zweedse Koenigsegg wist het wereldrecord binnen no-time te verbeteren. Slechts enkele weken na het nieuws van Bugatti komt Koenigsegg met een antwoord. De Zweedse autofabrikant wist 0-400-0 km/u met een Agera RS in 36,44 seconden af te leggen. Een stuk rapper in vergelijking met de Chiron.

De Agera RS werd bestuurd door fabrieksrijder Niklas Lilja op een landingsbaan in Denemarken. De hypercar accelereerde in 26,88 seconden naar de 400 km/u met een afstand van 1.958 meter. De totale afstand van 0-400-0 km/u bedroeg 2.441 meter.

De data werd geregistreerd met een AiM EVO5 datalogger en een AiM GPS08. Uiteraard werd het nieuwe wereldrecord ook op beeld vastgelegd. Je checkt de video op Autojunk.



Met dank aan een ieder voor de tips!