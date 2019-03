Bedrijfswagen KLM-personeel komt uit onverwachte hoek

Naar het schijnt is KLM een zeer goede werkgever.

Ons collectief geheugen wil dat Rolls-Royce jarenlang het merk is geweest van het ‘oude’ geld. De ware aristocraten. Dames en heren van stand lieten zich in een Rolls-Royce vervoeren door een chauffeur die ze standaard James noemen. Zo heet dat beroep, een James zijn. Voor een waar heerschap is het woord ‘chauffeur’ veel te ordinair.

Toch is het oude geld niet waar je achterna wilt zetten. Die mensen zijn zo rijk omdat ze relatief gierig zijn. Die gaan hun geld niet stukslaan op iets wat afschrijft, iets dat een Rolls-Royce gewoon doet. Nee, je moet je pijlen richten op het jonge plebs. In tijden dat Beautyvloggers op hun 21e al miljardair zijn en een verdedigende middenvelder van 21 jaar voor miljoenen naar FC Barcelona verkast, moet je niet achter het oude geld aan zitten.

BMW heeft dat goed onderzocht en Rolls-Royce aantrekkelijker gemaakt voor jonge mensen met veel te veel geld. Modellen als de Ghost, Wraith en Dawn spreken hen blijkbaar aan. Mede dankzij het Black Badge-label en de bijzondere mogelijkheden die er zijn, alvorens je moet togen naar een foute tuner als Mansory. In dit geval heeft Rolls-Royce gekozen voor Wraith in het smurfblauw, een ander woord is er niet voor. Alle chromen details zijn zwart gemaakt. Daarmee heeft de Mansory een typische KLM-bedrijfswagen uitstraling. Blijkbaar spreekt dat jongeren aan. Dankzij de 6.6 liter grote V12 is laag vliegen erg goed mogelijk, overigens.