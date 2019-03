Nissan GT-R met VAG-koets is een monster

Het is een feit dat je naar de Volkswagen Groep moet gaan voor Italiaanse flair!

Toen de Nissan GT-R in 2008 op de markt kwam, werd de concurrentie goed wakker geschud. De Nissan GT-R was dermate effectief, dat alle zwakke punten van de concurrenten ineens bloot werden gesteld. Het was ook niet dat de Nissan GT-R nét ietsjes sneller was. Op de sprint, op de Nordschleife en zelfs op de AutoBahn deelde de GT-R zware klappen uit aan zijn tegenstrevers. Het werd nog eens extra gênant als je er rekening mee hield dat de Nissan GT-R véél goedkoper was.

Inmiddels zijn we al een tijd verder en de Nissan GT-R is er nog stééds. In technisch aspect en qua prestaties slaat de auto nog steeds geen modderfiguur. Integendeel, zeker omdat het vrij eenvoudig is om een GT-R van nog meer vermogen te voorzien, moet je altijd twee keer nadenken voordat je bij het verkeerslicht naast een GT-R gaat staan. Stilstaand wordt je meteen geconfronteerd met het enige nadeel van de GT-R: hij is er in de loop der jaren niet fraaier op geworden.

Waarschijnlijk zagen ze dat bij Nissan ook in. In samenwerking met ItalDesign werd de GT-R50 ontwikkeld. In technisch opzicht is het nog altijd een Nissan GT-R van de R35-generatie. Ook de VR38DETT motor is aanwezig, een 3.8 V6 met twee enorme turbo’s. In de GT-R50 levert het blok 720 pk en 780 Nm. Dempers van Bilstein zorgen voor een betere wegligging en extra grote Brembo-remmen zorgen ervoor dat de boel op tijd stil staat. Het was ItalDesign (eigendom van Volkswagen) dat verantwoordelijk is voor het bijzondere koetswerk. De prijs van dit monster: 990.000 euro.