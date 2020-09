Volkswagen Tiguan X is extra hip en sportief - Autoblog.nl

De Volkswagen Tiguan X lijkt zo Europa te kunnen veroveren. Dat gaat echter niet gebeuren.

De Wolfsburgsers hebben de Volkswagen Tiguan X onthuld. Men noemt het een zogenaamde SUV-coupé. Het is misschien wel het raarste marktsegment auto, dat van de SUV-coupé’s. Want eigenlijk is het namelijk geen van beide.

SUV-Coupé

Ten eerste, het SUV gedeelte klopt niet. Een SUV heeft altijd een zelfdragend chassis met de koets daarop gezet (de zogenaamde body-on-frame). Dit terwijl alle SUV-coupé’s die op de markt zijn een zelfdragende carrosserie hebben. Het tweede gedeelte klopt ook niet, want een coupé heeft altijd twee deuren. In feite is het een crossover met zeer weinig hoofdruimte, maar ja: dat ‘vermarkt’ niet zo lekker.

Volkswagen Tiguan X

Toch valt de Volkswagen Tiguan X in dit specifieke segment. Het is een extra sportieve variant van de Tiguan. Aan de voorzijde zijn de verschillen minimaal, maar aan de achterkant zie je duidelijk waarom men het een coupé noemt.

Aflopende daklijn

De sportieve compacte crossover heeft namelijk een heel erg fraai aflopende daklijn. Nu zouden wij een dergelijke daklijn graag willen zien op een fraaie tweedeurs coupé op basis van de Passat, maar daar is nauwelijks markt voor en voor dit soort fratsen juist wel.





Motoren Volkswagen Tiguan X

Ook opmerkelijk bij de Volkswagen Tiguan X is de lengte. Het is namelijk de langste Tiguan van het moment. De auto staat namelijk op het platform van de Tiguan Allspace. De Tiguan X is 4,77 meter lang.

Er zijn twee motoren leverbaar, beide een TSI; eentje met 190 pk en eentje met 220 pk. Alletwee de motoren hebben standaard een zeventraps DSG.

China

Mocht je deze flitsende bolide voor je deur willen hebben staan, dan hebben we slecht nieuws. Vooralsnog is de auto alleen bedoeld voor de Chinese markt. Kennelijk zijn ze daar gek op dit soort auto’s, want nog niet zo lang geleden onthulde Volkswagen de Tayron X, dat is ook een compacte SUV-coupé… Het moet niet gekker worden.