Begin je dag goed met 1.014 pk en een handbak voor 69 mille

Zoals Ricky Bobby zou zeggen: "I wanna go fast".

Geniet ervan, zo lang het kan. Zoals jullie weten zijn er drie Muscle Cars die op dit moment geproduceerd worden. De Ford Mustang is de meest populaire. De Dodge Challenger is werkelijk stokoud, maar weet met zijn brute charme nog behoorlijk wat kopers te trekken. Volgens velen is de Chevrolet Camaro de beste keuze van de drie, maar dat vertaalt zich niet in commercieel opzicht.

Sterker nog, het gaat dermate slecht met de verkopen van de Camaro, dat dit model wellicht uitgefaseerd gaat worden. Een opvolger zal er hoogstwaarschijnlijk niet komen. Wat de potentie is van zo’n Camaro, laat Specialty Vehicle Engineering zien. We kennen het bedrijf van bijzonder gave projecten als de GMC Syclone revival of de Camaro Yenko. Hun laatste wapenfeit is de Yenko/SC Camaro Stage II. De basis van deze auto is een relatief brave Camaro SS (1SS of 2SS) met het felbegeerde 1LE pakket.

SVE gaat vervolgens met dat model aan de slag. De 6.2 V8 (de LT1 is dat in dit geval), word uitvergroot naar 6.8 liter. Verder worden items als krukas, zuigers en cilinderkoppen aangepast. Ook het spruitstuk, injectiesysteem en ECU worden voorzien van een upgrade. Als kers in de appelmoes wordt de motor voorzien van een mechanische compressor. Het resultaat is een nauwelijks te bevatten 746 kW, ofwel 1.014 pk! Qua koppel zul je ook niets te kort komen. Er is namelijk 1.186 Nm beschikbaar.

Om te zorgen dat de temperatuurhuishouding op orde is, wordt de oliekoeler vervangen door een groter exemplaar, krijg het differentieel een koeler en zijn extra radiatoren. De V8 drijft via een handgeschakelde zesbak de achterwielen aan. Een automaat is niet eens mogelijk. Een echte mannenauto dus. De Yenko S/C is voorzien van 20″ velgen met Michelin Pilot Sport 4 banden erom heen. Achter de velgen zien we een flinke remmenupgrade van SVC. Aan de buitenkant houden ze het verder vrij ingetogen. De styling doet uiteraard denken aan de speciale Yenko’s van de late jaren ’60 en vroege jaren ’70, wat natuurlijk de bedoeling is. De voorspoiler is iets groter en er is een luchthapper. Verder zijn de wijzigingen vrij miniem. Er worden er 50 stuks van de Yenko/SC Camaro gebouwd. De verwachting is dat ze de deur uit zullen vliegen, want de prijs is zeer aantrekkelijk. De basisprijs voor deze 1.014 pk sterke musclecar bedraagt namelijk 69.000 dollar. Dat is een bijzonder scherpe prijs, zeker als je bedenkt dat je ook nog eens 3 jaar garantie meekrijgt.