De snelste pickup ter wereld maakt een comeback

Het is geen Dacia Sandero, maar toch Good News!

De pickup is een type voertuig dat in Nederland beperkt populair is. De meeste pickups zijn voornamelijk functioneel. Denk aan voertuigen als de Nissan Navarra (en afgeleiden) en de volkswagen Amarok.

Ze zien er best stoer uit hoor, maar in de Verenigde Staten van Amerika is de pickup cultureel erfgoed. Daar zie je pick-ups in alle soorten en maten. Van eenvoudige Ford Rangers tot Dodge RAM’s met de V10 motor uit de Viper. Van alle pickups is er eentje het meest bijzonder: de GMC Syclone.

De GMC Syclone was een uit de hand gelopen project van de engineers van General Motors. Op basis van de kleine en lichte Sanoma bouwde men een waar kanon. De motor was een opgefokte 3.8 V6 met turbo. Deze was gekoppeld aan een bijzonder effectief vierwielaandrijvingsysteem. Omdat de auto uitkwam in de tijd van de Corvette ZR-1, mocht de pickup niet sneller zijn dan de snelste Corvette ooit gebouwd. Dat wisten ze heel effectief op te lossen. Bij GMC logen ze gewoon over de prestaties van de auto. Het resultaat: het is nog altijd een van de snelste pickups ooit gebouwd. Op de quarter mile was de GMC Syclone zelfs sneller dan de Ferrari 348TB.

Op dit moment bouwt GMC twee verschillende pickups: de enorme Sierra (en derivaten) en de kleinere Canyon. Dan komt nu het goede nieuws: de GMC Syclone komt terug! Op basis van de GMC Canyon wordt namelijk de Syclone geïntroduceerd. Dat gaat GMC overigens niet zelf doen, maar Specialty Vehicle Engineering. Dit is het bedrijf dat de legendarische Camaro Yenko in elkaar schroeft voor je.

De basis van de nieuwe Syclone is de Canyon 3.8 V6. Deze wordt voorzien van een enorme supercharger. Het resultaat is niet misselijk. De auto levert namelijk 455 pk. Wat het koppel is, wil SVE nog niet zeggen. Ook doet het nog geen boekje open qua prestaties. Wel hebben zo’n vermoeden dat er weinig te wensen overblijft.

Het gaat niet enkel vermogen bij de nieuwe Syclone. Nee, SVE geeft de auto ook een hele hoop upgrades mee die de rijeigenschappen moeten verbeteren. Zo heeft de Syclone een remsysteem met zes zuigers en een sportonderstel. Voor is de auto met vijf centimeter verlaagd, de achterkant is zelfs 12,5 centimeter lager! Naar keuze is de GMC Syclone te bestellen met vierwielaandrijving of achterwielaandrijving, iets dat niet mogelijk was bij de originele Syclone.

Wat ook niet mogelijk was bij de vorige editie, was een kleur kiezen. Ditmaal kun je elke fabriekskleur kiezen die je wenst. Wat wel gelijk is aan de vorige Syclone: je kunt ‘m alleen bestellen met de kleinste cabine. Van de nieuwe Syclone gaat SVE er precies 100 bouwen. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend.

Met dank aan @cossiekiller voor de tip!

