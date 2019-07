Eindelijk komt er weer een échte MINI

And I think it's gonna be a long long time...

Het was één van de leukste auto’s op Salon van Genève 2011, de MINI Rocketman Concept. Het gave aan dit concept was dat het weer een échte MINI was. Gewoon een briljant, klein stadsautootje in plaats van een koddige hatchback of crossover.

Aanvankelijk werd de concept heel erg goed ontvangen. In zulke situaties kijkt een fabrikant altijd naar de kansen voor de levensvatbaarheid. In principe zou er wel voldoende animo voor zijn, maar voor moederbedrijf BMW was er te weinig geld aan te verdienen. Ergo: De Rocketman ging weer in de ijskast. In 2014 leek de auto alsnog te komen, maar ook dat feest ging niet door.

Maar nu heeft MINI dan tóch groen licht gegeven voor de Rocketman. MINI gaat een ultra-kleine en compacte auto ontwikkelen op basis van de MINI Rocketman. Uiteraard is deze nieuwe auto geheel elektrisch. Samen met Great Wall Motors is er een joint venture opgericht: Spotlight Automotive. Op deze manier kan MINI de ontwikkelingskosten delen, laat een hooggeplaatste BMW official weten aan het Britse AutoCar.

Aanvankelijk was het de bedoeling de auto eerder op de markt te brengen. Dankzij een afgeketste deal met Peugeot om motoren en platforms te delen, heeft BMW de stekker uit het project getrokken. De nieuwe MINI Rocketman zal techniek gaan delen met de Ora 1 van Great Wall Motors. Qua afmetingen lijkt deze al sterk op de Rocketman. De Ora 1 is altijd elektrisch en verdraagbaar met een 30,7 kWu of 33kWu accupakket waarmee een actieradius van 310 of 351 km tot de mogelijkheden behoort.

De auto zal niet alleen geleverd worden in China, maar ook in andere landen waaronder het Verenigd Koninkrijk en hopelijk ook Nederland. Het mag geen verrassing zijn dat de auto onder de nieuwe MINI Cooper SE/Electric gepositioneerd zal worden. De productieversie van de MINI Rocketman zal in 2022 het licht zien.