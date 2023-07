Beitske Visser loopt kwart miljoen mis

Onze Beitske Visser had eigenlijk nog recht op een kwart miljoen. Maar daar kan ze naar fluiten na het falen van de W Series.

Mannen mogen eigenlijk niet meer tegenwoordig voor de PR. Tenzij ze onder een van de letters van de regenboog vallen. Dan kan het nog net, zo’n Y-chromosoom. Ach ja, tijden veranderen en wij dino’s leunen maar gewoon een beetje mee.

In de hoogste klassen van de autosport, is het echter wel een probleem. Alle sponsoren staan in de startblokken om een vrouw die enigszins mee zou kunnen in de F1 -zeg niveau Lance Stroll- ál het geld te geven. Als zij ooit gevonden wordt, wordt zij ongetwijfeld miljardair aan de honderden miljoenen sponsorgeld die binnenrollen. Maar tot op heden, is het er nog steeds niet (echt) van gekomen.

Dat blijft een raar iets. In de autosport neemt ‘de auto’ een groot deel van de fysieke arbeid over. Niet alle fysieke arbeid, want een beetje spieren en conditie helpt wel degelijk. Sinds Michael Schumacher is de sport wat dat betreft flink geprofessionaliseerd.

Maar, als een 41-jarige Kimi Raikkonen een seizoen kan doen, dan hoef je in ieder geval geen Usain Bolt te zijn om te racen. De sport leent zich wat dat betreft in theorie dus bij uitstek voor een genderneutraal deelnemersveld. Sterker nog in klasses waar zwaarlijvige coureurs een nadeel hebben, zou een frêle vrouw potentieel zelfs in het voordeel zijn. Maar toch blijkt tot op heden telkens weer dat, om welke reden dan ook, mannen beter kunnen autorijden.

Of zou het dan toch het gebrek aan kansen zijn? Gezien het al gememoreerde klimaat waar de sponsors in de rij staan, lijkt dat ons onwaarschijnlijk. Maar het was wel de gedachte van de oprichters van de W Series. Deze raceklasse waarin gediscrimineerd werd op gender, werd enkele jaren geleden opgezet om vrouwelijk monoposto-talent te vinden en te promoten op de ladder richting de koningsklasse (m/v/i).

Na enkele jaren, is het avontuur van de W Series echter voobij. De klasse is failliet. Probleem was onder andere dat Jamie Chadwick alles enkele jaren won, maar niet doorstootte op de raceladder. Chadwick bleef de beste in de W Series, maar zo was er dus ook eigenlijk geen doorstroming van nieuw talent. En dat schiet niet op voor een klasse die juist bedoeld is om dat talent te vinden.

Niet dat de W Series helemaal zonder succes is geweest. Enkele vrouwen hebben een platform gekregen om te racen, konden nieuw budget vinden in de vorm van prijzengeld en hebben hier en daar contracten afgedwongen bij teams en fabrikanten in met name de GT-racerij. Daaronder ook Beitske Visser.

Het Nederlandse voormalig Red Bull talentje (eerste vrouw in het junior programma) werd in het eerste jaar tweede in de W Series achter Chadwick. Dat was goed voor 250.000 pegels die haar moesten helpen haar carrière voort te zetten. Ook vorig jaar stond onze Beits (gedeeld) tweede, toen het kampioenschap werd afgelast. Samen met Alice Powell en wederom achter Chadwick. Naar het geld dat de tweede dan wel derde plaats op zou leveren, kan Beitske echter fluiten. Nu de klasse failliet is, zegt ze zelf bij Ziggo niet te verwachten ‘er ooit een Euro van te zien’.

Balen voor Beits dus. En wellicht nog meer balen is dat een overstap naar het nieuwe initiatief van de FIA om vrouwelijk racetalent te promoten, ook geen optie is. De F1 Academy klasse is namelijk zó woke en progressief, dat er niet alleen op gender, maar ook op leeftijd gediscrimeerd wordt. Alleen vrouwen van maximaal 25 jaar oud mogen meedoen. Visser is inmiddels 28, dus is al te oud. Voor haar resteert dus (hopelijk) een mooie carrière in de GT’s, waar ze recent al goed bezig was voor BMW. Op zich helemaal niks mis mee natuurlijk.

Mocht u zich nog afvragen wat Jamie Chadwick tegenwoordig doet: ze rijdt in Amerika in de Indy NXT klasse voor Andretti Autosport. Na 7 races staat ze echter zeventiende en laatste van de coureurs die alle races gedaan hebben. De laatste race was wel de beste, met de eerste top-10. Desalniettemin: het doet ons geen plezier het te zeggen, maar feit is dat het dus niet per se overhoudt, om het zo maar te zeggen *duikt weg voor de Karens*.

Enfin, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ben jij misschien wel het pijlsnelle vrouwelijke racetalent dat de F1 zo naarstig zoekt? En wil je een autoblog-sticker op je kart? Laat het weten, in de comments!