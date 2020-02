Deegroller! Vrouw zou ‘nee’ zeggen tegen F1

Een gebrek aan ambitie bij het andere geslacht?

Gelijkheid tussen de geslachten is een gevoelig onderwerp dezer dagen. Steeds vaker blijkt dat mannen benadeeld worden ten opzichte van vrouwen in sollicitatieprocessen en dergelijke. De gevolgen hiervan zijn schrijnend te noemen. Zo doen jongetjes het tegenwoordig aanzienlijk slechter op school dan meisjes. Het is op zich wel logisch. Als je toch weet dat je als man 1-0 achterstaat op het moment dat je die baan wil binnenhalen, waarom dan nog je best doen in de klas? Je moet misschien wel twee keer zo hard werken om hetzelfde resultaat te halen en dat demotiveert natuurlijk enorm.

Ook in de autosport zien we dat dit verschijnsel zich voordoet. Terwijl extreem goede mannelijke coureurs moeten vechten en strijden voor sponsors, staan grote bedrijven in de rij om een vrouw te sponsoren die het gaspedaal weet te onderscheiden van het rempedaal. De enige reden dat er op de F1 grid nog twintig mannen staan, is omdat die gewoon veel bete…Oeeeeh, Au…F…TOVERBAL…Sorry, collega @britt hoorde me typen en gooide een AB-mok tegen mijn mannelijk ego aan. Enfin, naast alle raceklasses waar iedereen aan mee mag doen ongeacht geslacht, is er nu zelfs een raceklasse waar je alleen aan mag deelnemen als je vrouw bent. Dat is dus gewoon een vrouwenquotum van honderd procent. Discriminasjie!!1!

Vorig jaar ging Jamie Chadwick aan de haal met de titel in dit oestrogeen-fueled racefeestje. De Britse troefde uiteindelijk onze Beits af en won daarmee een toelage van 500.000 Dollar om haar carrière een verdere boost te geven. Doch Jamie lijkt niet teveel aanstalten te maken om verder op te stomen op de raceladder. Eerder gaf ze al aan dat ze haar neus ophaalt voor een zitje bij een gemiddeld team in de F3. Daarmee kan je volgens Chadwick immers toch niet winnen.

Zo lijkt dit jaar vooralsnog vooral een herhaling van zetten te worden. Wederom zal Jamie dit seizoen trachten de W Series te winnen. Andere monoposto-klasses laat ze aan zich voorbijgaan. Maar wat nou als het F1 team van Williams, waar Chadwick testcoureur is, haar zou aanbieden de hele opstapladder pardoes over te slaan en direct F1 coureur te worden? Ook dat is toch niet helemaal de bedoeling volgens de snelle scheurneus uit Bath. In een interview met RACER Magazine laat zij optekenen:

Ik weet dat mensen denken dat je het liefst morgen al in de Formule 1 wilt rijden, maar ik geloof daar niet in. Het gaat er om dat ik de juiste beslissingen neem. Ik heb de tijd, weet wat ik wil en wil klaar zijn voor de Formule 1 als de tijd rijp is. Zelfs als Claire [Williams] nu zou zeggen ‘We hebben een extra stoeltje voor je, wil je ‘m hebben?’, dan zou ik daar heel terughoudend tegenover staan. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor.

Verstandige teksten van Jamie, of moet ze net als Max Verstappen gewoon instappen en goaaaan met die banaan als de kans geboden wordt?