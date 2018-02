Bejaarde ontwijkt parkeerboete dankzij overvolle blaas

Zo zie je maar, oud zijn is niet alleen kommer en kwel.

Een bejaarde automobilist in Londen heeft recentelijk een parkeerboete weten te ontwijken nadat de zaak rondom het voorval als een noodgeval werd afgewuifd. De Britse bestuurder kreeg een prent van 130 pond aan zijn broek nadat hij zijn auto op de stoep had geparkeerd waar dat niet mocht.

De 85-jarige automobilist bevond zich in enorm druk verkeer en zag geen mogelijkheid om op tijd thuis te geraken en daar zijn gouden goed te lozen. Hierop stelde hij dat de nood te hoog was om het op te houden, dus zocht hij naarstig naar een parkeerplaats. Deze kon hij echter niet vinden, dus stopte hij op de stoep bij een bloemenzaak. De meedogenloze verkeerspolitie van Londen zag hier direct kans om een bon uit te delen.

Nadat Michael Nyman, de bejaarde, contact zocht met de boosdoeners (Transport for London), hielden ze voet bij stuk. Het incident, dat in november plaatsvond, is echter nu pas rechtgetrokken. Uit het uiteindelijke oordeel blijkt dat er wordt gedacht dat Nyman in zijn haast misschien zelfs een ongeluk had kunnen veroorzaken, mocht hij zijn doorgereden. Een waar noodgeval dus!

Bron: AutoExpress

