LDV Mifa 9 is de meest relaxte auto van vandaag

Check hoe relaxed je met de LDV Mifa 9 kunt cruisen.

Als er een autotype terug mag keren, is het de MPV wel. Het idee was om het comfort van een personenauto te combineren met de ruimte van een busje. Zowel Chrysler als Renault waren ermee bezig in de jaren ’80. In de jaren ’90 beleefde de Multi Purpose Vehicle zijn hoogtijdagen. Uiteindelijk heeft de crossover de MPV bijna doen verdwijnen.

Ondanks de nadelen van de crossover, wil men een stoere uitstraling. Je bent stoere globetrotter met toevallig een kind, niet een persoon die voorbehoedsmiddelen niet begrijpt en daardoor een busje nodig heeft. Dus nu moeten kinderen in krappe SUV’s zitten omdat hun ouders de Roald Amundsen-look willen etaleren. Maar er is goed nieuws, de MPV lijkt bezig te zijn aan een comeback.

Meerdere toffe MPV’s

Merken als Buick, Hyundai en Zeekr (de 009) hebben heel erg toffe busjes laten zien het afgelopen jaar. Voor nu hebben we de LDV Mifa 9 voor je. Het is een geheel elektrische MPV. Nu is dat geen enkel probleem, op de Mercedes-Benz R63 AMG na is de verbrandingsmotor nooit spectaculair bij een MPV.

Qua motor hebben ze zich keurig ingehouden bij LDV, want op de vooras ligt een 245 pk en 350 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Nee, het is niet de bedoeling om snel te zijn met de LDV Mifa 9, maar juist om ver te kunnen rijden. Het verbruik ligt volgens zijn makers rond de 21,5 kWh. Als dat waar is, is dat best indrukwekkend. Onze Mercedes-Benz EQB-duurtester (een aanzienlijk krappere auto) deed ongeveer 20 kWh. Dit is een fullsize MPV.

Het accupakket is uiteraard behoorlijk aan de maat: 90 kWh maar liefst. Deze kun je in 8,5 uur helemaal volladen met een 11 kW-lader. Snelladen van 30 naar 80% kost je dik een half uur: 36 minuten.

Prijzen LDV Mifa 9

Er zijn meerdere luxeniveau’s beschikbaar: Mode, Executive en Luxe. Uiteraard moet je de meest luxe versie nemen om van alle snufjes te kunnen genieten. Sowieso moet je de Executive of Luxe kiezen, want dan heb je de elektrisch te openen schuifdeuren. Dat is niet nieuw (de Oldsmobile Silhouette had het in de jaren ’90), maar wel cool.

Je moet eigenlijk sowieso de Luxe-uitvoering bestellen. Dan zijn alle stoelen namelijk zogenaamde Captain Chairs. Deze kun je elektrisch verstellen, verwarmen, koelen en ze hebben een massagefunctie.

Uiteraard is er heel-veel-zone-climate control, zodat iedereen precies zijn eigen temperatuur kan kiezen. Daarnaast zijn er 7 USB-C-poorten om zo je device op te kunnen laden.

Tenslotte de prijzen. De LDV Mifa 9 komt niet naar Nederland, maar is sinds kort wel in Australië leverbaar. Daar heb je vanaf 68.500 euro voor de ‘Mode’. De Executive kost omgerekend 75.600 euro.

De meest luxe versie, de ‘Executive’ kost 86.600 euro omgerekend. In Nederland kunnen wel bedrijfswagens van LDV kopen. Hopelijk maken ze ooit weer een comeback, want dit is de ideale auto met de voltallige AB-redactie naar de Salon van Genève te rijden!

