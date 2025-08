Ben jij weleens geflitst met 321 kilometer per uur? Deze meneer wel

En dan dacht ik dat ik een wegpiraat was, met mijn 51 kilometer te hard…

De Duitse Autobahn is een walhalla voor de petrolhead die van hoge snelheden houdt. In geen enkel ander land kun je op sommige delen van de snelweg het gas intrappen en de voet ook naar beneden houden. Soms met extreem hoge snelheden tot gevolg. 417 met een Bugatti Chiron, het mag, maar je moet het maar durven.

Maar zoals ik al zei, mag je niet op ieder stuk Autobahn zo hard als je wil. Sterker, de meeste delen hebben gewoon een snelheidslimiet. En daar kwam een automobilist in een Porsche Panamera op een vrij dure en rigoreuze manier achter.

Ben jij weleens geflitst met 321 kilometer per uur?

Deze meneer werd namelijk geflitst na correctie met 321 kilometer per uur op een stuk waar je maar 120 mag. En de snelle rekenaar weet dan, dat is 201 kilometer te snel. Dan valt die 51 te hard uit een eerder artikel wel mee (leest u mee, rechter?). Volgens de Duitse politie is dat een record, nooit eerder overtrad een automobilist de snelheidlimiet op zo’n heftige manier.

En dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. De meneer scheurde al in mei met die extreem hoge snelheid langs de flitser, maar de Duitse politie bracht het vandaag pas naar buiten. Dus heeft de rechter al uitspraak kunnen doen.

Deze snelle meneer kreeg een boete van 900 euro en een rijontzegging van drie maanden. En daarmee mag hij van geluk spreken, uit eigen onderzoek weet ik dat je dit soort bedragen in Nederland al betaalt bij 50 kilometer te snel.

En dan hoeft hij niet eens 4 dagen vrij te nemen om naar een peperdure en verplichte EMG-cursus te gaan à 1100 euro. Zelfs nadat hij geflitst is met 321 kilometer per uur waar je 120 mag. En die Panamera hoefde hij ook niet achter te laten bij de Polizei.

Wat is het toch een heerlijk land, dat Duitsland…