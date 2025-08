Nog meer problemen voor Tesla, zelfs tweedehands wil niemand er één

Het houdt niet op met de problemen voor Tesla. Ook de tweedehands markt is ingestort

Je zou maar een tweedehands Tesla in de aanbieding hebben. Dan ben je mooi in de aap gelogeerd, want niemand wil hem hebben. Dat blijkt uit cijfers van AutoTrack. Zij hebben namelijk berekend dat het niet alleen bergafwaarts gaat met de nieuwe verkopen, maar dat de occasions ook genegeerd worden.

En hoe komt dat dan? Nou, in de periode van oktober 2024 tot en met januari dit jaar was er veel media-aandacht voor Musk en Tesla, waardoor het aantal zoekopdrachten naar het elektrische automerk en het instapmodel – de Model 3 – meer dan verdubbelde.

Inmiddels is het beeld compleet omgedraaid. De zoekvraag naar Tesla en de Model 3 ligt respectievelijk 65% en 72% lager dan toen. En hoewel de vraagprijs van de Model 3 door de instroom van ex-leaseauto’s flink is gezakt, zijn er van de 30.000 verkochte Tesla’s Model 3 van bouwjaar 2019 nog iets minder dan 19.000 in Nederland. De rest is geëxporteerd.

Nog meer problemen voor Tesla

En dan denk je dat de problemen voor Tesla in z’n geheel op het conto van Elon Musk zijn te schrijven, maar dat is niet zo. Natuurlijk speelden de zogenaamde Hitlergroet en zijn flirt met Donald Trump een rol, maar da’s niet het enige. het gaat natuurlijk ook om geld.

Tesla’s zijn namelijk allang niet meer het koopje van de week, er zijn -voornamelijk Chinese- merken die hun auto’s voor een stuk minder aan de man brengen. Maar toch zijn dat niet de auto’s die tweedehands het meest worden verkocht. Nee, de populairste tweedehands EV is en blijft de Hyundai Kona.

De nummer twee op de lijst, de Audi e-tron, volgt op gepaste afstand. Het verschil met de Kona qua zoekopdrachten is namelijk 31 procent. De Volvo XC40, Volkswagen ID.3 en de Skoda Enyaq iV staan op respectievelijk plek drie, vier en vijf.

En voor Tesla stapelen de problemen zich op, zelfs tweedehands wil niemand er meer één.

En da’s toch jammer, het zijn prima auto’s.