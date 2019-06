Benevelde vlegel rijdt velg en band kapot op A16

Don't do drugs. Mmmkay?

Het is weer weekend. Dat betekent dat een groot gedeelte van Nederland even twee daagjes vrij is. Veel mensen zien het als een ideaal moment om even als een malle te gaan ‘recreëren’. Want ‘dat moet toch kunnen?‘. Gelukkig leven we in een liberaal land waarbij fatsoenlijk naar de gallemiezen gaan gewoon tot de mogelijkheden behoort. Voor een beperkt bedrag zijn er voldoende verdovende middelen beschikbaar om lichaam en geest versneld af te schrijven.

Daarbij moet worden aangetekend worden dat het ene sujet het bonter maakt dan het ander. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht trof de Politie Drechtsteden-Buiten een wel een heel speciaal schouwspel aan. De politie kreeg meldingen dat er een auto rondreed waar de vonken van afkwamen, ten hoogte van de A15. De politie nam poolshoogte en kwam de auto tegen op de vluchtstrook vlakbij een tankstation nabij Hendrik Ido Ambacht. Het was vrij duidelijk waar de vonkenregen vandaan kwam. Aan de rechterkant waren beide wielen zeer zwaar beschadigd. Er zat geen band meer op en zelfs een groot gedeelte van de velg was al weggesleten!

Dan de bestuurder. Die bleek een tikkeltje teveel verdovende middelen tot zich genomen te hebben. De delinquent werd meegenomen naar het politiebureau, alwaar hij een waarde van 425 Ugl blies. Dat niet alleen, er werd tevens een drugstest afgenomen, dat aantoonde dat de bestuurder óók onder de invloed was van THC, de werkzame stof in cannabis. Nee, de bevende vlegel is er niet met een waarschuwing vanaf gekomen. De overtreder met zich verantwoorden voor het rijden onder invloed van drank en drugs bij de rechter.

Fotocredit: Politie Drechtse Landen via Facebook.