Dus toch: er komen véél sterkere AMG-slopers

Eind goed, al goed.

In Europa is het niet een naam die bij elke petrolhead in geheugen gegrift staat: V-Series. Het is het performance-label van Cadillac. Ondanks dat wij Europeanen niet heel erg bekend zijn met de snelle Cadillacs, worden ze wel degelijk hier ontwikkeld. Met name op en rond de Nürburgring Nordschleife zijn de meeste van hen afgesteld.

De auto’s met het label kunnen zich veelal meten het beste van Mercedes-AMG en BMW Motorsport. Sterker nog, terwijl de Mercedes-AMG E63S (612 pk) en BMW M5 Competition (625 pk) elkaar proberen af te troeven, is de Cadillac CTS-V al jaren sterker met 640 pk (1.000 pk kan ook trouwens).

Mede daardoor viel het nieuws van afgelopen week wat tegen. Cadillac introduceerde namelijk de CVT4-V en CT5-V. Eerstgenoemde heeft een viercilinder, de tweede heeft een amechtige V6 onder de kap. Wat is er aan de hand? Welnu, Cadillac heeft een beetje moeite om V-Series modellen aan de man te brengen. Of anders gezegd: ze willen er meer, véél meer van verkopen.

Dat doet Cadillac al door de V-Modellen te bouwen op basis van de CT4 en CT5. Ondanks dat het aannemelijk lijkt, zijn dat niet de opvolgers van de ATS en CTS, die toevallig uit productie gaan. Beide modellen zijn wat kleiner en goedkoper dan hun voorganger. Maar dan nog vallen de cijfers van de CT4 en CT5 wat tegen. Hoe is dat te verklaren? Welnu, Cadillac neemt hoogstwaarschijnlijk de tactiek van Mercedes-AMG over door. De getoonde modellen zijn de basis-V’s, zoals je ook ’43 AMG’- modellen hebt ten opzichte van de ’63 AMG’-uitvoeringen.

Die gedachte wordt gesterkt door het feit dat Cadillac ‘toevallig’ twee gecamoufleerde prototypes laat zien. Beide zijn duidelijk een CT4 en CT5, zij het nog een stukje dikker. De testauto’s werden bestuurd door Mark Reus (president bij General Motors) en Ken Morris (product baas bij GM). Beide modellen zien er al heftiger uit dan de auto’s waar ze op gebaseerd zijn.

Uiteraard worden er geen details vrijgegeven, alhoewel Cadillac weet te melden dat deze twee auto’s de volgende stap zijn voor het Cadillac V-Series submerk. Reken dus op veel heftigere motoren dan hetgeen we afgelopen week hebben gezien. Grote kans dat de CT4 V-Series de V6 krijgt uit de CT5-V, met zo’n 400 tot 450 paarden. Het vuurwerk is daar voor de full fat CT5 V-Series. Hoogstwaarschijnlijk krijgt deze krachtpatser de nieuwe ‘Blackwing‘-V8 van General Motors. Dat is een hypermoderne 4.2 liter Biturbo V8 die we kennen uit de CT6, waarschijnlijk met zo’n 500 tot 550 pk. Dat is minder dan voorgangers, maar houd er rekening mee dat de auto’s een half segmentje zakken. Komt het dan toch allemaal goed.