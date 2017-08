Bentley Arnage vat vlam op A50

Dat is een aristocratische automobiel minder. Helaas.

Niet al te lang geleden hielden we een epistel om de Bentley Arnage in het zonnetje te zetten. Het is de laatste echt aristocratische Bentley die de fabriekspoorten in Crewe heeft verlaten. Een Continental GT mag dan op alle vlakken beter zijn, maar het is dat imperfecte wat de Arnage zo geweldig maakt. Je zit er niet lekker in, de motor zuipt serieus veel te veel en er zitten 20 laklagen te veel op. Maar juist daardoor is het een bijzondere auto.

Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat de kans groot is, dat er een Bentley Arnage minder op deze wereld is. Gisteravond vond er namelijk op de A50 bij Veghel, richting Oss een treurig ongeval plaats. Een Bentley Arnage (zo te zien een Red Label), vatte vlam. Gelukkig was de brandweer snel ter plekke om de edele Brit te blussen. Dit lukte ternauwernood.

Of Richard Batsbak, Gerrie van Boven, Rikkert Biemans, Robbie Schuurmans en Barrie Butsers er iets mee te maken hebben is onbekend. Volgens het Brabants Dagblad is de auto geborgen. Helaas hebben we de foto’s nog.