Lease maar: MINI Clubman of Renault Clio

Vlotte stationwagons in het B-Segment leasen, kan dat wel?

Als er één klasse specifiek voor Europa is, dan is dat de B-Segment stationwagon. Op de meeste plekken in de wereld worden er vooral sedannetjes verkocht. De B-segment hatchback is al typisch iets wat vooral in Europa populair is, maar de B-segment ‘Wagon variant helemaal. Er zijn niet veel merken geweest die er iets in zagen. Uitzonderingen waren voornamelijk merken uit de Volkswagen-Groep. Ze hebben het geprobeerd met de Volkswagen Polo Variant, Seat Cordoba Vario en de Skoda Fabia Combi. Dan zijn er nog ‘exoten’ als de Kia Pride Wagon en Fiat Palio Weekend, die ons straatbeeld hebben verfraaid..

Op dit moment zijn er 4 merken die een B-Segment stationwagon leveren. De Dacia Logan MCW en Skoda Fabia Combi zijn keiharde prijspakkers voor de virale man met een beperkt budget. De andere twee hebben overduidelijk wat meer charisma en behandelen we vandaag. We stellen aan u voor: de Mini Clubman One en de gefacelifte Renault Clio Estate 120 TCe Bose. In onderstaande tabel kun je zien hoe de verhoudingen liggen:

Auto: MINI Clubman One Renault Clio Estate TCe 120 Bose Catalogusprijs: € 27.202 € 25.890 Fiscale prijs: € 26.173 € 25.100 Leasetarief: € 465 € 435 Vermogen: 102 pk bij 4.100 tpm 120 pk bij 5.000 tpm Koppel: 180 Nm bij 1.200 tpm 205 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 185 km/u 192 km/u 0-100 km/u: 11,1 sec. 9,2 sec. Verbruik: 5,8 l/100km 5,4 l/100km CO2 uitstoot: 119 g/km 120 g/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Als we vluchtig naar de tabel kijken dan ligt het redelijk dicht bij elkaar, qua afmetingen scheelt het bijvoorbeeld niet heel erg veel. Uiteraard is de MINI ‘premium’ en de Renault niet. Dit betekent dat je in de Renault een iets vlottere motor hebt en een wat completere uitrusting. Dat is niet helemaal waar. Als je de uitgebreide specificatielijsten naast elkaar legt, maakt de Renault compleet gehakt van de MINI. Voor 25 mille krijg je bij Renault namelijk bijna alles. Sterker nog, er zijn maar twee opties: metallic lak (595 euro) en een panoramadak (695 euro).

Ten opzichte van de MINI heeft de Renault onder andere een navigatiesysteem, lichtsensor, 17″ velgen, parkeersensoren (voor en achter, met camera en automatisch parkeren), stoelverwarming, digitale radio, LED-koplampen, mistlampen, elektrische ramen achter, cruise control, climate control, dakrailing, bluetooth, comfortsleutel, hill assist, elektrisch inklapbare buitenspiegels, middenarmsteun (voor) en een lederen stuurwiel en pookknop. De MINI kan dat pareren met heuse schijfremmen op de achterwielen, de Clio heeft trommels achter. Dit wil niet zeggen dat je het niet kan krijgen op een Clubman, alleen wordt de auto dan nog prijziger.

Exterieur

OK, de MINI heeft moeten incasseren. Maar een MINI koop of lease je niet om de uitrusting, het uiterlijk is minimaal net zo belangrijk. Dat is bij de MINI erg goed voor elkaar. De MINI hatchback (met name de vijfdeurs) weet de handen niet lekker op elkaar te krijgen. De auto lijkt te groot voor de compacte lijnen die MINI’s kenmerken. Bij de Clubman is er (logischerwijs) meer lengte waardoor het geheel beter in balans oogt. De neus is zwaar aangezet met mega-grote koplampen en een bolle neus. Dat is niet omdat ze dat graag wilden bij MINI, maar vooral vanwege de voetgangersveiligheid. De achterkant is lekker eigenwijs en zeer herkenbaar. De standaard MINI One heeft 16″ lichtmetalen velgen een een leuk kleurtje kost zo’n 750 euro. Dus je hoeft niet direct duizenden euro’s stuk te slaan op een leuk uiterlijk.

De Renault Clio kan goed meekomen. Het is een typisch Renault ontwerp. De Clio was destijds de eerste uitdrager van het nieuwe familiegezicht van Renault. Een dikke pluim voor de Nederlandse ontwerper Laurens van de Acker. Laten we eerlijk zijn: een B-segment stationwagon is bijna altijd een treurig gezicht. Dat komt door de verhouding. Relatief kort, hoog en veel te smal. Maar bij de Clio Estate gaat dat niet op. Aan de voorkant is het een vertrouwde Clio, heel herkenbaar. Aan de achterkant zie je dat de daklijn afloopt en de schouderpartij relatief aangezet is. Uiteraard, het is geen ranke sportcoupé, maar voor een B-segment stationwagon ziet het er prima uit.

Interieur

De kracht van de nieuwe MINI zat ‘m niet alleen in een kek uiterlijk, maar ook een origineel interieur. Als je in de MINI zit, dan valt direct het grote ronde informatiepaneel op. Het interieur is minder cartoonesk dan voorheen, maar nog altijd onmiskenbaar een MINI. De MINI heeft ten opzichte van de Renault een mooier afgewerkt interieur, opgetrokken uit mooiere materialen. Als je van de Clio naar de MINI overstapt zie je waar een gedeelte van de meerprijs naartoe is gegaan.

Dat wil niet zeggen dat het kommer en kwel is in de Clio. De afwerking is grover en de materialen zijn van een minder niveau te opzichte van de MINI, maar het is absoluut acceptabel voor de klasse. Het is overigens geen saai interieur. De klokkenwinkel is lekker eigenwijs en ook de middenconsole ziet er hip genoeg uit. Wat je wel merkt is dat de Clio iets smaller is dan de MINI. Je zit iets dichter op elkaar en de ruimte is iets minder. Op de achterbank zijn de rollen omgedraaid, daar is de Clio wat ruimer. Ook de kofferbak van de Clio is een stukje groter.

Rijden

Per generatie wordt de MINI iets meer een allrounder dan een kart met met een dak. De Countryman is door zijn iets hogere gewicht en grotere lengte nog minder speels. Dat doet het ergste vermoeden, maar de MINI stuurt nog altijd bovengemiddeld goed. Dankzij de 10 cm langere wielbasis is de auto wel minder speels dan de driedeurs MINI. De besturing is wat afstandelijk, maar de stabiliteit is dik voor elkaar. Grootste concessie die je maakt is de motor. Het is een 1.5 met turbo, dus je verwacht acceptabele prestaties. Echter, de motor wordt door de motorafstemming afgehouden. Het is gewoon de motor die in de Cooper 136 pk levert. Boven de 4.000 toeren komt er geen extra power meer bij. Tel daarbij op dat de MINI dik 100 kg zwaarder is dan de Renault en je kun concluderen dat je merkt dat je aan de onderkant van het gamma aan het shoppen bent. De rijtest van de MINI Clubman (in een iets prijzigere uitvoering) kun je hier bekijken.

Bij de Renault zit je duidelijk aan de bovenkant van het gamma. De motor is 300 cc kleiner dan die van de MINI, maar kent wel een cilinder meer. In de praktijk betekent dat dat de motor van de Renault wat soepeler is. Met 18 pk méér en 105 kg minder is de Clio aanzienlijk vlotter. Het rijgedrag is typisch Frans. Dat houdt in dat de Clio meer dan voldoende comfort biedt, maar op een bochtig weggetje redelijk zijn mannetje staat. In dit vergelijk zijn we uitgegaan van de DSG automaat, maar een handbak is sinds de facelift ook mogelijk. De rijtest van de gefacelifte Renault Clio kun je bekijken door hier te klikken.

Conclusie

Dit zijn twee totaal verschillende benaderingen voor eenzelfde type auto. Als het gaat om value for money, dan is de Renault de absolute winnaar, alhoewel het verschil voor de particulier groter is dan voor de leaserijder. Omdat MINI’s uitstekend scoren op het gebied van restwaarde, valt de leaseprijs enigszins mee. De Renault is helemaal af en biedt eigenlijk alles wat je verwacht van een auto in deze klasse. De MINI geeft je het gevoel in een auto van een klasse hoger te zitten. Het is een volwassener en meer doorwrochte auto. Maar dat heeft wel zijn prijs, want aan de motor en uitrusting merk je dat je een basismodel hebt gekozen. Een belangrijkste overeenkomst is er ook: het zijn de enige vlot uitziende B-segment stationwagens.