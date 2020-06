Bentley Continental terugroepactie vanwege het glazen dak

Bentley heeft voor de Continental GT een terugroepactie in het leven geroepen.

Dit is een voordeel van het maken van exclusieve sportwagens. Als er een terugroepactie komt zijn er niet ongelofelijk veel auto’s bij betrokken. In elk geval als het om een hele specifieke zaak gaat. Hier is dit zeker het geval. In de Verenigde Staten zijn drie exemplaren van de Bentley Continental onderdeel geworden van een terugroepactie.

De auto’s zijn teruggefloten door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Er is een potentiële kwaal ontdekt met betrekking tot het glazen dak. Optioneel kun je een prachtig groot glazen dak krijgen op je Continental. Tijdens een routine controle werd er een probleem ontdekt. Het glazen dak zit niet goed vast, aldus de NHTSA.

Dit heeft tot gevolg dat er lekkage kan ontstaan. Ook is er kans op meer windgeruis op hoge snelheden. In het ergste geval sodemietert het complete glazen paneel van de auto. Niet zo prettig als je een motorrijder achter je hebt. Kortom, genoeg reden voor de NHTSA om de auto’s terug te roepen.

Zoals gezegd zijn slechts drie exemplaren van de Bentley Continental betrokken bij de terugroepactie. Deze auto’s zijn tussen 16 december 2019 en 3 februari 2020 geproduceerd. Eigenaren krijgen bericht van Bentley. Het oude dak zal worden verwijderd en vervangen voor een nieuw exemplaar.