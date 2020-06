‘Bentley schrapt bijna kwart van banen’

De 6.75 V8 is niet het enige wat eruit gaat bij Bentley.

Aston Martin kondigde gisteren aan een flink aantal arbeidsplaatsen te schrappen. McLaren deed vorige week eenzelfde mededeling. Het volgende Britse luxemerk laat niet lang op zich wachten. Ook Bentley schrapt namelijk banen naar aanleiding van de coronacrisis.

Bentley heeft nog geen officieel statement uitgebracht, maar de BBC weet alvast te verklappen dat we dat waarschijnlijk vandaag nog kunnen verwachten. Het Britse nieuwsmedium meldt dat er tot 1.000 banen geschrapt zullen worden bij Bentley. In totaal heeft het merk zo’n 4.200 man personeel in dienst. Het gaat dus om maar liefst een kwart van het personeelsbestand. Bij McLaren ging het om een vergelijkbaar percentage.

Om de boel een beetje netjes te laten verlopen wil Bentley zich naar verwachting in de eerste plaats richten op een vrijwillige vertrekregeling. Het valt daarnaast te verwachten dat het merk nog meer kostenbesparende maatregelen zal aankondigen.

Bentley heeft, zoals ieder ander merk, de gevolgen van de coronacrisis ondervonden. 20 maart sloten ze de deuren van hun fabrieken. 11 mei werd de productie weer geleidelijk aan opgestart. Tijdens de lockdown werd een kwart van het personeel met verlof gestuurd en werkte een kwart thuis.

Zoals in veel gevallen is de coronacrisis niet de hoofdoorzaak. Bentley had het al langer financieel moeilijk. De huidige crisis vormt enerzijds een verzwarende factor, anderzijds is het een ‘mooi’ moment om zonder al te veel gezichtsverlies rigoureuze maatregelen te nemen.