Zo denderend gaat het met Aston Martin financieel gezien

Het is weleens beter gegaan met Aston Martin, financieel gezien.

Het is bijna traditie dat het niet goed gaat met Aston Martin, financieel gezien. Aston Martin is eigenlijk sinds zijn oprichting een geplaagd merk. Niet dat ze het expres doen, maar de boekhouders hebben intussen voldoende rode pennen op voorraad.

Tekortkomingen

Onder de vlag van Ford konden veel tekortkomingen worden gefinancierd vanuit Dearborn. Maar Aston Martin staat op zijn eigen benen en dat gaat met wat vallen en opstaan. Het is een van de sterkste merknamen, alleen is de financiële huishouding daarachter niet zo denderend.

Denderend

Hoe denderend? Om heel eerlijk te zijn: totaal niet eigenlijk. Er moeten namelijk 500 mensen worden ontslagen. Volgens Aston Martin is dat nodig omdat de winstgevendheid van het merk te verhogen. De kosten en uitgaven moeten namelijk sterk dalen om überhaupt te kunnen overleven. Het merk heeft aanzienlijk minder auto’s dan gepland was kunnen produceren. Ook ziet het er niet naar uit dat de verkopen binnenkort zullen stijgen, integendeel.

Lucratieve projecten

Aston Martin verwacht namelijk dat met name de auto’s met motor voorin minder populair zullen zijn. Logisch, daar bouwen ze er een heleboel van. De supercars met middenmotor zijn lucratieve projecten waarvan alle exemplaren (in principe) eenvoudiger verkocht zijn. Aston Martin is op dit moment in gesprek met vakbonden om de ontslagen in goede banen te leiden. Het mag duidelijk zijn dat het niet al te best gaat met Aston Martin, financieel gezien.

Lichtpuntjes voor Aston Martin, financieel gezien

Ondanks het vele slechte nieuws, zijn er een paar lichtpuntjes aan de horizon. Denk aan de bemoeienis van Lawrence Stroll. De legende wilt dat zijn zoon Lance Stroll hem vroeg om een Aston Martin, niet het gehele merk Aston Martin, maar per abuis heeft Lawrence Stroll toch dat laatste gedaan.

Tobias Moers

Daarnaast is de komst van AMG-topman Tobias Moers zeer serieus te nemen. Hij volgt Andy Palmer op, die er klaarblijkelijk nogal een puinhoop van heeft gemaakt. Tevens komt Toto Wolff de gelederen versterken. Als laatste is er natuurlijk nog de DBX, de straatauto waarop alle hoop is gevestigd.