Bentley verjongt 333 km/u snelle bejaardenlimo

Kijk, dat zet zoden aan de dijk!

Het is misschien wel de gaafste sedans van de Volkswagen Group. We doelen natuurlijk op de Bentley Flying Spur. Het is een beetje een ‘tussen wal en schip’ auto. Het is niet zo’n kolos als de Rolls-Royce Ghost, maar de auto staat absoluut boven elke S-Klasse en 7 Serie.

Waar de Bentley Continental GT een jongere doelgroep moet aanspreken, is de Flyng Spur meer gericht op de traditioneel ingestelde Bentley klant. Maar deze kan tegenwoordig ook heel erg sportief zijn. Je weet wel, zoals brogues, ribbroeken en golf óók heel sportief zijn. Het is maar net wat je referentie is, natuurlijk. Voor sommige mensen klinkt Bon Jovi het zelfde als Death Metal.

Maar in tegenstelling tot Rolls-Royce heeft Bentley altijd wel een sportief randje gehad. Dat zetten de dames en heren kracht bij met deze Flyinbg Spur Blackline Specification. We zagen hiervan al een eerste glimp in de configurator, maar nu hebben we echte beelden. Net als bij de Black Badge modellen van Rolls-Royce kenmerkt de Blackline Specification zich middels hooglans zwarte afwerking voor alle exterieur-delen die normaliter verchroomd zijn. Bentley gaat daarin behoorlijk ver, want zelfs de armaturen voor de verlichting en de Flying B is geheel zwart. Uiteraard krijg je ook een setje hippe 21″ velgen, optioneel is 22″ ook mogelijk.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten is de Blackline Specification vrij voordelig geprijsd, namelijk 3.550 euro voor belastingen. Uiteraard moet je dan wel zelf een Flying Spur meenemen. Op dit moment is er maar één motor leverbaar, namelijk een 6.0 W12 TSI-motor met 635 pk en 900 Nm. Daarmee kun je enorm snel naar de 100 km/u knallen, in 3,7 seconden heb je dat sprintje afgeraffeld. De topsnelheid is voor de goede niet begrensd, sluit haalt deze sportief-chique limousine 333 km/u.