De best gelukte Toyota Supra tot nu toe is hier

Dit begint er al op te lijken.

De Toyota GR Supra is een auto waar de gemiddelde petrolhead wel blij mee moet zijn. Een sportieve coupé met zes-in-lijn en achterwielaandrijving is iets dat elke dag gevierd mag, nee moet, worden.

Tijdens de rijtest met de nieuwe Toyota Supra was @Wouter er al bovengemiddeld enthousiast over, ondanks dat hij normaliter zijn bed niet uitkomt voor iets dat minder dan 500 pk heeft. Maar onder de liefhebbers zijn er wel een paar bedenkingen. Gelukkig is een Toyota Supra nooit af. Het is een lopend project. Sterker nog, de Supra is dusdanig ontworpen dat tuners er eenvoudig mee aan de slag kunnen! Hoe attent is dat?

Een van de best gelukte varianten is deze blauwe Supra van Kanoo Performance. Ja, de auto is overduidelijk getuned, maar wel precies goed. De 20″ Vossen velgen staan uitstekend. Ook is de verlaging perfect uitgevoerd, duidelijk lager dan origineel, maar niet té laag. De spoiler lijkt de optionele GT86 spoiler te zijn. Tegenwoordig is een spoiler vaak minder noodzakelijk, maar op een Supra hóórt nu eenmaal zo’n grote vleugel.

Verder is de Supra van Kanoo Performance uitgerust met koolstofvezel skirts, een koolstofvezel splitter en je mag drie keer raden waarvan de ‘vinnen’ op de achterbumper gemaakt zijn. Misschien zijn die carbon onderdelen ietwat overbodig op een auto van 1.500 kg. Je kan ze ook weglaten (lucht weegt namelijk nog minder dan carbon). Maar die verlaging, spoiler en velgen (in het zilver graag), mogen ze zo voor de deur zetten. Kanoo Performance is overigens nog niet klaar met de auto, want de motor wordt op dit moment onder handen genomen.

Imagecredit hoofdfoto: Kanoo Performance via Instagram

Imagecredit overige foto’s: Vossen Wheels via Instagram