Bentley verovert record van Bentley

Loodzwaar, in recordtijd naar de top.

The fastest trains in the world. Zo noemde Ettore Bugatti gekscherend de Blower Bentley’s uit de jaren ’30. De Blower Bentley’s uit de periode waren loodzwaar, maar dankzij hun gigantische motoren waren ze tot grote prestaties in staat.

Er is eigenlijk wat dat betreft weinig veranderd de afgelopen jaren. Zo heeft Bentley ontdekt dat het heel competitief is op de Pikes Peak International Hill Climb. Vorig jaar pakte het edele Britse merk al een overwinning in zijn klasse met de Bentayga, dit jaar was de nieuwe Continental GT aan de beurt.

De Continental GT W12 werd bestuurd door niemand minder dan Rhys Millen. Hij wist de heuvelklim af te leggen in een tijd van 10:18.488. De auto kreeg het startnummer 100 toebedeeld, niet geheel toevallig, want zoals jullie weten is Bentley zijn honderdste verjaardag aan het vieren.

De in Nieuw-Zeeland geboren Millen met als bijnaam ‘King of the Mountain’ pakte het record voor productie-auto’s op 30 juni 2019. Hij legde de 19,98 lange klim af in iets meer dan 10 minuten en achttien seconden. Dat komt neer op een gemiddelde van 112 kilometer per uur. De klim kent 156 bochten. De klim start op 2.834 met hoogte en de finisht op