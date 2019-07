Hyundai prijst extra sportieve Tucson

En je kan hem met als mild hybride krijgen, ook!

Hyundai was een voorloper als het gaat om crossovers, al heel vroeg zagen de Zuid-Koreanen in dat er goed geld te verdienen was met SUV’s en crossovers. Het was de Tucson die het spits afbeet voor Hyundai, maar met de Tucson wist Hyundai een grote nieuwe doelgroep naar de showrooms te lokken.

Inmiddels zitten we al op de derde generatie van de Tuscon. Derde? Jazeker, de tweede generatie Tuscson werd bij ons ix35 genoemd. Ze geen in Seoul helemaal met de tijd, want voor de Tuscon zijn namelijk twee dingen leverbaar die echt helemaal hip zijn: 48V-ondersteuning en sportpakketjes.

48V ondersteuning is een zogenaamde mild hybride. Het helpt voornamelijk op lage snelheid om de boel aan de gang te brengen. Een groot voordeel is dat zo’n 48V-systeem lekker compact is. Dus je kan zo relatief eenvoudig een motor een stukje schoner maken. Alleen de 1.6 CRDi motor wordt uitgerust met deze assistentie. De 1.6 T-GDI zal het alsnog zonder moeten doen.

Dan het ‘sportpaketje’. De Tuscon is nu voor het eerst leverbaar in N-Line uitvoering. Natuurlijk, hij loopt geen streep harder dan een Tuscon Comfort of Tuscon Premium, maar het ziet er lekker vlot uit dankzij 19″ wielen en zwarte details. Ook in het interieur is de Tuscon N Line sportiever met zwarte hemelbekleding, sportieve suède/lederlook zetels en een N-logo op de pookknop. Het is niet alleen maar cosmetisch, de ophanging is wel degelijk sportiever afgestemd. De vering aan de voorzijde is 8 procent stijver en aan de achterzijde is deze 5 procent stijver.

De goedkoopste Tucson is een 1.6 CRDI 48V i-Drive (echt waar!) voor 33.995 euro. De duurste is de 1.6 T-GDI Premium met DCT7-automaat en vierwielaandrijving. Die uitvoering kost 49.995 euro. De Tucson N-Line is er vanaf 39.995 euro.