Bentley viert een feestje in het hol van de leeuw

Ik denk niet dat de andere merken uit deze plaats uitgenodigd waren.

In Stuttgart, de bakermat van Porsche en Mercedes-Benz, vierde Bentley onlangs een opmerkelijk jubileum. De Britse luxefabrikant heeft daar namelijk al 15 jaar een vestiging en dat feestje lieten ze niet ongemerkt voorbijgaan. Bentley Stuttgart presenteerde ter gelegenheid een speciale reeks: de Black Forest Regional Collection. Een naam die meteen verraadt waar de inspiratie vandaan komt: het Zwarte Woud, een prachtige regio waar je machtig mooi kunt autorijden.

De collectie bestaat uit drie modellen: de Bentayga S Black Edition, de Continental GT Speed en de Continental GTC Speed. Alle drie zijn ze onder handen genomen door Mulliner. Het resultaat is een drietal dat je niet in het midden van het bos moet parkeren. Want dan raak je ze kwijt.

De carrosserie is gespoten in de kleur Scarab Green, een tint die doet denken aan het diepe groen van de dennenbossen waar de regio beroemd om is. Binnenin vind je warme leersoorten, walnoothout en subtiele verwijzingen naar de natuur.

Bijvoorbeeld een gravure van bosbladeren op het dashboard en borduursels van groene bladeren met rode bessen in de stoelen. Zelfs de bagageset is op maat gemaakt. Zwart met rode accenten en een specifiek label. Het is dat een open haard in een auto geen goede idee is, maar anders had Bentley dat ook nog wel gedaan. Je moet hier zelf maar naar een knapperend haardvuur rijden, om vervolgens een mooie fles rode wijn te openen.

De Bentayga S Black Edition is de krachtpatser van het gezelschap, aangedreven door de bekende 4.0-liter V8 met twee turbo’s. Goed voor 542 pk en 770 Nm, waarmee de SUV in 4,4 seconden naar 100 km/u sprint. Met zijn 22-inch zwarte velgen is ‘ie ook nog eens voetbal-vriendelijk. Misschien wat voor de spelers van het in de buurt gelegen Bayern München?

Dan de Continental GT Speed. Een imposante hybride. Met zijn V8 en elektromotor goed voor 762 pk en 1.000 Nm. 0-100 km/u in slechts 3,2 seconden. Geruisloos door de bosrijke omgeving, maar vlammen op de autobahn.

Voor wie liever met de wind door de haren rijdt is er de Continental GTC Speed. Technisch identiek aan de coupé, maar dan met linnen kap voor de mooie najaarsdagen.

Met deze collectie wil Bentley niet alleen zijn samenwerking met het Duitse dealernetwerk vieren, maar ook een eerbetoon brengen aan de regio zelf. En dat in het hol van de leeuw.