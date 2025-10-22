Waarom is deze simpele Porsche 911 zo schrikbarend duur?

Ze vragen er 657.000 dollar voor. Veel voor een oude 911. Is er soms iets bijzonders mee?

Sommige auto’s trekken niet meteen aandacht door racegeschiedenis of gelimiteerde uitvoering enzo. Maar ze trekken wel de aandacht door de prijs. En nieuwsgierigheid, dat wekken ze ook op. We hebben er weer zo een. Een Porsche 911S uit 1971. Die begon als een keurige klassieker, maar eindigde als iets dat je moeilijk in een hokje kunt plaatsen. Geen museumstuk, geen racer, eerder een experiment door een liefhebber.

Deze 911 werd in 2008 gekocht door niemand minder dan Jerry Seinveld. Op zich ook niet heel raar, zo ongeveer alle Porsches die ooit uit de fabriek gerold zijn, zijn op een gegeven moment weleens van hem geweest. Zo ook deze dus.

Maar daar begint het verhaal pas. Want een gewone 911S met een 2.4 liter flat-six is natuurlijk een beetje te min. Zeker voor een van de grootste verzamelaars die er rondlopen. Dus werd hij na aankoop direct naar Duitsland verscheept. Naar RUF. En dan weet je, dit wordt mooi! En duur ook…

Deze 911 kostte 675.000 dollar

RUF ging niet over 1 nacht ijs, zeker niet. De 911 werd volledig gestript, ontdaan van de originele lak en daarna weer opgebouwd. In verbeterde vorm, dat wel. De motor groeide uit tot 3,4 liter, kreeg dubbele bougies en een zesbak die beter past bij moderne rijgewoontes dan bij het jaar waarin deze 911 werd geboren.

De rest van de auto volgde dat voorbeeld met verbeterde ophanging, stevigere remmen, en bredere heupen. Niet perse uit ambitie om sneller te zijn, maar om beter te voelen wat er onder je gebeurt, aldus RUF.

Van buiten is het nog steeds overduidelijk een vroege 911. Klein, gespierd en met die typische houding van een auto die tegelijk elegant en nerveus oogt. Maar wie goed luistert, hoort iets anders dan het bekende zachte gebrom van vroeger: dit is een motor die werkt voor zijn geld. En hard ook.

Hoe hard precies weten we niet, dat vertelde het verhaal niet. Maar met een auto als deze gaat het daar ook niet om. Je zult vast om de oren worden gereden door een moderne 911, maar die heeft niet wat jij in deze wel hebt; beleving en onmeunig veel plezier.

Puristen zullen hun wenkbrauwen optrekken. Een originele 911 S is zeldzaam genoeg, en hier is er weer eentje die niet meer ‘puur’ is, zullen zij zeggen. Toch heeft dit project iets wat hem wél aantrekkelijk maakt. Het is geen gewone klassieker, maar ook geen Singer, die je met de beste wil van de wereld geen normale Porsche meer mag noemen. En natuurlijk dat het een ex is van Jerry, dat speelt ook mee.

Dat betekent ook dat het geen goedkope unit was om aan te schaffen. Zeker niet, hij is een paar dagen geleden verkocht voor 675.000 dollar. Veel geld, maar als wij hier in de markt waren geweest en stinkend rijk waren geweest, hadden wij hem ook gekocht.

Niet alleen omdat het kan, maar omdat dit soort projecten de vetste zijn. Zolang er maar mee gereden wordt.