Ga lekker op vakantie naar Spanje, je auto is er al

Het ritje van 1.600 kilometer naar Spanje hoef jij niet meer te doen.

Spanje. Heerlijk. Volgens al die Nederlanders die er een vakantiehuis hebben. Het is best een eindje rijden, maar met deze nieuwe service is die horde weggenomen. Je hoeft alleen nog maar een vliegticket te boeken. Ideaal, toch?

Nou ja… tenzij je het niet zo leuk vindt dat je Toyota RAV4 daar al op je wacht. Zonder dat jij dat wist.

De Spaanse politie heeft namelijk een indrukwekkend netwerk van autodieven opgerold dat gespecialiseerd was in het verzamelen van gestolen Toyota’s. Niet zomaar een paar, maar tientallen tegelijk. In een professioneel opgezet distributiecentrum in de regio Girona stonden liefst veertig RAV4’s keurig geparkeerd, klaar om te worden verscheept naar Gambia. Nee, niet Nigeria dit keer.

De operatie was zo strak georganiseerd dat het bijna een officieel bedrijf leek. Je zou er maar per ongeluk naar binnen lopen om je huurauto op te halen. Eh, verkeerd bedrijf makker.

Auto’s kwamen binnen, werden ingeladen in containers die slim waren ‘aangekleed’ met onschuldige goederen, en verdwenen vervolgens richting haven. Daarover bericht de Telegraaf. Vanuit daar ging de reis naar Banjul, de hoofdstad van Gambia, waar de SUV’s een tweede leven zouden krijgen op de Afrikaanse wegen. Terwijl Gerda en Henk thuis geen idee hebben wat er met hun RAV4 is gebeurd.

Volgens Spaanse media werkte de bende met militaire precisie. Zodra de opslag vol was, vertrokken de containers richting Afrika en begon het circus opnieuw. Weekenden bleken de ideale verzendtijd: dan was de controle in havens als Barcelona, Castellón en Valencia minimaal. De daders beschikten over apparatuur waarmee ze eenvoudig sleutels konden klonen.

De Spaanse politie heeft inmiddels negen mensen aangehouden. Maar het is aannemelijk dat er meer betrokkenen zijn, want de schaal van de operatie doet vermoeden dat het netwerk door heel Europa actief was. Veel van de gestolen RAV4’s kwamen uit Frankrijk en Spanje, maar Nederlandse eigenaren kunnen ook zomaar in het slachtofferbestand voorkomen.

Niet geheel verrassend: de Toyota RAV4 is al jaren een geliefde prooi voor autodieven. In Nederland stond hij regelmatig bovenaan de lijst van meest gestolen auto’s. In 2021 verdwenen er 465 exemplaren, in 2022 waren dat er 232 en vorig jaar 343.

Dus. Toyota RAV4 kwijt? Balen, maar bekijk het van de positieve kant. Boek een heerlijke vakantie naar de regio Girona en ga Kees van der Spek-stijl op zoek naar je gestolen waggie. Voor een avontuurlijk vakantie hoef je helemaal niet naar de jungle in Zuid-Amerika, kan ook gewoon in Spanje!