Tesla kondigt prijsverhogingen aan

Lekker dynamisch.

Je kunt Tesla soms beter vergelijken met de Media Markt dan met andere autofabrikanten. In plaats van een vaste prijslijst voor een groot deel van het jaar aan te houden, kiezen ze bij Tesla voor dynamische prijzen. De ene maand kun je meerder of juist minder betaald hebben in vergelijking met de andere maand.

Via Twitter heeft Elon Musk bekendgemaakt dat per 1 april 2019 de prijs van voorraadauto’s gaat stijgen. Klanten die geen zin hebben om een paar maanden op een nieuwe auto te wachten kunnen kiezen voor een voorraadauto. Het nadeel is dat de Tesla niet persoonlijk geconfigureerd kan worden, het voordeel is het ontbreken van een wachttijd. De Tesla CEO laat weten dat de prijzen van voorraadauto’s over de hele wereld met zo’n 3 procent stijgen. Eerder maakte Musk al duidelijk dat de prijs van nieuwe auto’s met 3 procent zou stijgen zodat de deuren van meer Tesla Stores open konden blijven.

Wie twijfelt over zo’n voorraadauto doet er dus goed aan om voor 1 april de knoop door te hakken. Op sociale media vragen mensen zich af of het een grapje is van Musk, aangezien men spreekt over 1 april. Op die dag begint het tweede kwartaal van 2019 en dat heeft weinig te maken met April Fools Day.

Please note prices on all Tesla inventory cars worldwide rise by ~3% on April 1 — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2019

Nu we het toch over prijsstijgingen hebben. Tesla heeft de Model Y duurder gemaakt, dat valt op te maken uit de configurator. De aangeboden varianten zijn allemaal duizend euro duurder geworden. Met de nieuwe prijzen kost de Longe Range 57.000 euro (was 56.000), de Long Range Dual Motor AWD kost 61.000 euro (was 60.000) en de Performance kost 70.000 euro (was 69.000). Verrassend zijn de nieuwe prijzen niet. Een woordvoerder van de Amerikaanse autofabrikant liet al eerder aan ons weten dat het merk dynamische prijzen hanteert voor de Model 3, Model S en Model Y.