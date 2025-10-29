Best verkochte EV’s van 2025 tot nu toe

Wie doet het goed? Zijn er nieuwkomers? En wat is het verschil van de best verkochte EV’s in vergelijking met 2024?

Nieuwe modellen, nieuwe merken. Er is meer keuze op het gebied van een nieuwe elektrische auto dan ooit tevoren. Op basis van cijfers van VWE Automotive (januari t/m september 2025) kijken we naar de best verkochte volledig elektrische auto’s van dit jaar tot nu toe. En ja, er is een nieuwe nummer één in vergelijking met vorig jaar.

Nieuwe koploper aan de top

Waar de Tesla Model Y de afgelopen twee jaar ongenaakbaar leek, is 2025 het jaar waarin de elektrische troon écht wankelt. De nieuwe Kia EV3 heeft de leiding genomen, met 8.016 registraties in de eerste negen maanden van dit jaar. Dat heeft Kia gewoon erg goed gedaan voor een gloednieuw model. De compacte SUV heeft precies wat Nederlandse EV-rijders op dit moment zoeken, getuige de verkopen.

De Tesla Model Y moet het dit jaar doen met een tweede plek: 5.999 verkopen. Nog steeds sterk, maar een stuk minder dan de 11.844 exemplaren die in dezelfde periode vorig jaar werden verkocht. Ook wel weer leuk toch, zo’n frisse nieuwe nummer één. Maar het jaar is nog niet om..

Nieuwkomers in de top

Op de derde plaats vinden we nog zo’n nieuwkomer: de Skoda Elroq, met 5.699 stuks. Deze compacte elektrische SUV is iets kleiner, praktischer en vooral betaalbaarder in vergelijking met de Enyaq. Dat valt in de smaak bij de Nederlander.

De Tesla Model 3, vorig jaar nog goed voor 6.855 verkopen, zakt dit jaar naar de vierde plaats met 4.089 stuks. De vernieuwde versie blijkt minder stormachtig te verkopen dan gehoopt. De Renault 5 stormt met 3.139 registraties de top 5 binnen. Compact, eigenzinnig en oogt lekker sympathiek.

Ook verderop in de lijst zien we vooral compacte modellen domineren. De Hyundai Inster (2.869), BMW iX1 (2.861) en Volvo EX30 (2.649) laten zien dat kleinere crossovers het populairst blijven. Verrassend is de Citroën ë-C3, met 2.400 verkopen een knappe nieuwkomer in de top tien. De betaalbare instapprijs maakt deze Fransoos aantrekkelijk.

De best verkochte EV’s van 2025 (jan t/m sep 2025)

Kia EV3 – 8.016 Tesla Model Y – 5.999 Skoda Elroq – 5.699 Tesla Model 3 – 4.089 Renault 5 – 3.139 Hyundai Inster – 2.869 BMW iX1 – 2.861 Volvo EX30 – 2.649 Citroën ë-C3 – 2.400 Volvo EX40 – 2.266 Audi Q4 e-tron – 2.018 Ford Explorer – 1.941 Volkswagen ID.3 – 1.788 Renault Scenic E-Tech – 1.764 Audi Q6 e-tron – 1.555

Bron: VWE Automotive

Opvallend genoeg is het totaal aantal nieuw verkochte EV’s iets gedaald: 96.926 tegenover 97.727 in dezelfde periode vorig jaar. Toch is de markt levendiger dan ooit. Waar 2024 nog werd gedomineerd door Tesla en Volvo, zien we in 2025 een veel breder veld van merken en modellen.

Het zijn wel allemaal bekende merken. Die stortvloed aan Chinese merken en modellen weten het nog niet tot een top 15 te schoppen. Je vraagt je af wat er straks nog overblijft van dat enorme aanbod in ons land.