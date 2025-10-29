Mazda flikt het weer en bouwt vijfdeurs-PHEV met wankelmotor!

Het interieur is nog mooier dan de buitenkant.

Het is vandaag JDM-dag. Ben je een Jap-liefhebber (op autogebied dan)? Dan ben je vandaag op Autoblog.nl aan het goede adres. De mobiliteitsshow van Japan in Tokio is vandaag begonnen. Zo’n beetje alle vooraanstaande Japanse merken komen vandaag met nieuw spul op de proppen. Ook Mazda is van de partij, en hoe!

Het is nog altijd wachten bij Mazda op de nieuwe sportauto met wankelmotor ondanks dat het concept ervoor al een tijdje stof aan het verzamelen is. In plaats van een productieversie daarvan te bouwen, kiest Mazda ervoor om nóg een showauto te maken. Nu presenteert het merk de Mazda Vision X-Coupe (spreek je uit als Cross-Koep).

Het uiterlijk

Ik moet zeggen: ik heb weleens lekkere auto’s gezien. De conceptauto is net zo lang als een Panamera, even breed als een S-klasse en even hoog als een Polestar 2. De coupé heeft een duidelijk Mazda-gezichtje, maar dan met kleinere onderdelen. Er zijn koplampjes, een logootje en twee verlichte sierdeeltjes om de grillevorm aan te geven.

Van opzij zien we een lekker strakke daklijn, camera’s als buitenspiegels en verstopte handgrepen. De bips wordt gekenmerkt door de krullende achterlichten. Mazda noemt dit geheel een evolutie van de ‘Kodo-Soul of Motion’-ontwerptaal.

Dikke rotatiemotor, jonguh!

Onder de lange motorkap huist een aandrijflijn waar menig Mazda-fan blij van wordt. De Vision X-Coupe heeft een rotatiemotor met twee bladen en een turbo. De verbrandingsmotor krijgt hulp van een elektromotor en batterij om samen tot een vermogen van 510 pk te komen.

Rij je puur op elektriciteit? Dan kun je 160 kilometer aan één stuk rijden. Da’s erg fors voor een PHEV. Mag de wankelmotor meedoen? Dan is het na 800 kilometer afgelopen met de pret. Ook fijn: de verbrandingsmotor kan op een eFuel draaien die gemaakt is van microalgen om de CO2-uitstoot te verkleinen.

Wauw wat een interieur!

Er is plek voor vier in de vijfdeurscoupé. Het liefst zit je op de bestuurdersstoel. Daar geniet je het meest van de beeldige cabine. Het stuur is lekker rustig en oogt luxe, net als de tellers die erachter plaatsnemen. Het middenscherm loopt door tot aan de bijrijder, maar de focus ligt duidelijk op die prachtige tellers. Precies zoals het hoort. En kijk eens naar dat korte pookje. Het is jammer dat het een automaat is en je er dus weinig aan hoeft te komen in de praktijk.

Over de praktijk gesproken: dat wordt nog een beetje een dingetje. Mazda heeft het met geen woord over een overgang naar een productiemodel. Het is enkel een zoveelste voorbeeld van wat het merk allemaal kan. Net als in de politiek geldt: heel leuk dat je laat zien wat er allemaal mogelijk is, maar wat komt er uiteindelijk van terecht? We gaan het zien, maar eerst willen we een SP-productieauto.