Mercedes incasseert eerste tik sinds 2009

Het zal toch niet het Dietser Zetsche effect zijn?

Daimler AG heeft voor het eerst in jaren een kwartaalverlies geleden. Daimler AG is het moederbedrijf van de automerken Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Smart.

Daarnaast vallen de bedrijfswagen en truckdivisie er ook onder, evenals de merken als Freightliner, Mitsubishi Fuso, Sterling Trucks, Western Star, Detroit Diesel, Setra en Car2Go ook onder de Daimler vlag, evenals Daimler Financial Services. Kortom, een flink bedrijf.

Onder de leiding van Dieter Zetsche maakte Daimler AG grootste sprongen. De charismatische leider is sinds kort opgevolgd door een nieuwe CEO: Ola Kallenius. De beste man kent niet de meest gelukkige start. Eerlijk is eerlijk: het komt niet direct door Kallenius. Het megaconcern heeft te maken met diverse terugroepacties die naar verluidt eraan zitten te komen. Het gaat om airbag-perikelen en naweeën van het dieselgate schandaal.

Daimler ligt onder een vergrootglas in Duitsland en in de Verenigde Staten. Hoewel Daimler niet zoals Volkswagen beschuldigd wordt van sjoemelsoftware, is de kans aanwezig dat er toch een groot aantal auto’s terug geroepen moeten worden. Het airbag probleem is eentje waar Mercedes zelf ook niet direct invloed op heeft, zo meldt Reuters. Het gaat nog om de auto’s die zijn uitgerust met airbags van leverancier Takata. Dat Japanse bedrijf is inmiddels al kopje onder gegaan.

Ook is Daimler stevig aan het investeren in nieuwe technologieën zoals elektrische aandrijflijnen, autonome auto’s en dergelijke. Daarvan kan het bedrijf nog niet de vruchten plukken, maar de uitgaven moeten al wel worden gedaan.

Kallenius heeft al aangeven dat er ingegrepen gaat worden. Zo wordt het (zeer omvangrijke) productportfolio herzien en worden er bezuinigd daar waar mogelijk. Daimler heeft bevestigd dat er geen banen verloren zullen gaan door de bezuinigingen.