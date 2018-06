Bevredig je innerlijke pooier en spec de nieuwe 8-serie

Nou, doe dan!

Zo chique, stijlvol en sportief als BMW de nieuwe 8-serie zelf in de schijnwerpers zette, zo gênant kun je de auto zelf uitvoeren wanneer je in aanraking komt met de configurator. Uiteraard zullen lang niet alle klanten van BMW dit gaan doen, maar er is een reële kans dat we de nieuwe 8-serie veelvuldig op dergelijke wijze uitgerust zullen zien worden.

Voordat je, in tegenstelling tot onszelf, wél serieus met de configurator aan de slag wilt gaan, zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. De voornaamste hiervan heeft te maken met het prijskaartje. Hoewel BMW de nieuwe 8-serie nog niet voor Nederland heeft geprijsd, maken we uit de (Belgische) configurator op dat de bolide bij onze zuiderburen tenminste 102.000 euro kost. In dit geval krijg je de 840d xDrive mee naar huis. Ben je uit op meer vermogen, of rijd je gewoonweg liever op benzine, dan moet je tenminste 130.000 euro afrekenen voor de M850i xDrive. En dan rekenen we de opties uiteraard nog niet mee.

Doen we dit wel, dan kun je in het geval van de M850i gemakkelijk boven de 140.000 euro uitkomen. Doe je écht stevig je best, dan kun je zelfs in de buurt van de 160.000 euro komen. Mijn exemplaar, bijvoorbeeld, schijnt niet minder dan 154.110 euro te kosten. Mocht je dergelijke hoogtes willen bereiken, dan raden we aan alles aan te vinken.

Doe je het rustiger aan, dan zul je er meer plezier aan beleven. Kies op je gemak uit een achttal kleuren, evenveel verschillende velgen, zeven soort interieurkleuren en kies vervolgens je favoriete opties uit, om jouw perfecte BMW 8-serie samen te stellen. Klik hier om de configurator te betreden.