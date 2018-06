Kwaliteitsonderzoek JD Power heeft verrassende winnaar

Zag jij hem aankomen?

Zoals gebruikelijk grijpt J.D. Power halverwege het jaar allerlei autofabrikanten bij de haren, zet ze op een rijtje en legt er eens goed de loep overheen. Het kwaliteitsonderzoek wordt al jaren gedomineerd door Kia en Porsche, maar produceert dit jaar een verrassende winnaar. Genesis, de luxe tak van Hyundai die sinds kort op eigen benen staat, gaat er met de hoofdprijs vandoor.

Genesis timmert hard aan de weg om een naam voor zichzelf te maken. De Zuid-Koreanen zetten al een tijdlang goede stappen en die lijken zich nu uit te betalen in de vorm van een stukje positieve PR. J.D. Power, dat de kwaliteit van een autofabrikant meet door het aantal problemen per 100 auto’s binnen 90 dagen van eigenaarschap vast te leggen, ontdekte bij Genesis slechts 68 probleemgevallen. Kia, dat de afgelopen twee jaar aan kop ging, moet dankzij een aantal van 72 problemen genoegen nemen met een tweede plaats. Doordat Hyundai zichzelf met 14 punten wist te verbeteren (74 problemen) is de top drie een volledig Koreaans feestje.

Afgezien van de volledig Koreaanse top drie, mogen zowel Porsche (79 problemen) als Ford (81 problemen) zichzelf een schouderklopje geven. Zij maken de rest van de top vijf compleet. Hoewel de Duitsers ietwat zijn afgezakt, kunnen ze zichzelf troosten met het feit dat zij de meest betrouwbare auto op de markt hebben. Goed, niet iedereen zal hem kunnen betalen, maar met slechts 48 probleemgevallen is de Porsche 911 (rijtest) een uitermate betrouwbare machine.

Over betrouwbaarheid gesproken, kijken we naar het gemiddelde, dan zitten we op het juiste pad. Waar er in 2017 nog een gemiddelde van 97 problemen werd genoteerd, zagen we in 2018 gemiddeld slechts 93 probleemgevallen voorbijkomen.

De merken die zichzelf het sterkst verbeterden ten opzichte van vorig jaar, komen vooral uit Japan. Althans, de eerste twee, in ieder geval. Mazda en Mitsubishi springen het meest in het oog. Waar Mazda liefst 25 problemen per 100 auto’s oploste (125 –> 100 problemen), had Mitsbushi (131 –> 111 problemen) met een verbetering van 20 problemen eveneens de zaken op orde. Opvallend is ook dat Fiat, drager van de rode lantaarn van vorig jaar, dit jaar niet eens op de lijst te vinden is. Naar verluidt waren er te weinig auto’s beschikbaar om een goede steekproef te doen. De laatste plek wordt dit jaar overgenomen door Land Rover, dat 160 problemen noteerde. De Britten moeten concerngenoten Jaguar (148 problemen) en Volvo (122 problemen) voor zich dulden.

Positie Merk Problemen per 100 auto's 1 Genesis 68 2 Kia 72 3 Hyundai 74 4 Porsche 79 5 Ford 81 6 Chevrolet 82 7 Lincoln 83 8 Lexus 84 9 Nissan 85 10 BMW 87 11 Cadillac 90 12 MINI 90 13 Infiniti 92 14 Mercedes 92 15 Buick 95 16 Jeep 96 17 Toyota 96 18 Dodge 98 19 Acura 99 20 GMC 99 21 Mazda 100 22 Honda 102 23 Volkswagen 103 24 Audi 105 25 Chrysler 111 26 Mitsubishi 111 27 Subaru 115 28 Volvo 122 29 Jaguar 148 30 Land Rover 160

Het kwaliteitsonderzoek heeft eveneens per categorie winnaars onthuld. Deze bekijk je hieronder.

Small Car: Kia Rio

Small Premium Car: Acura ILX

Compact Car: Toyota Corolla

Compact Premium Car: BMW 4 Series

Midsize Car: Nissan Altima

Midsize Sporty Car: Ford Mustang

Minivan: Dodge Grand Caravan

Midsize Premium Car: Lincoln Continental

Large Car: Nissan Maxima

Large Premium Car: Genesis G90

Small SUV: Hyundai Tucson

Small Premium SUV: BMW X1 en Mercedes-Benz GLA (gelijkspel)

Compact SUV: Buick Envision

Compact Premium SUV: Lincoln MKC

Midsize SUV: Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Ford Explorer en Nissan Murano (gelijkspel)

Midsize Premium SUV: BMW X6

Midsize Pickup: Nissan Frontier, GMC Canyon en Honda Ridgeline (gelijkspel)

Large SUV: Ford Expedition