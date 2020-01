Deze dynamische en actieve Skoda maakt je leven compleet

Na het lezen van deze tekst kan ook JIJ niet zonder deze hippe, extra stoere Kamiq.





Vanochtend werd je badend in het zweet wakker. Je bent op zoek naar een nieuwe auto. Uiteraard moet het wel een kekke crossover zijn. Dus een hoge instap, prettige rijpositie en voldoende bodemvrijheid om de drempels in de Vinex-wijk waar je woont volgas te kunnen nemen.

CUV

Nu is er enorm veel aanbod als het gaat om CUV’s (Crossover Utility Vehicles). Waarschijnlijk zul je er meer aantreffen op de Huishoudbeurs dan op de Salon van Genève. Daar neem je natuurlijk geen genoegen mee. Zo’n cross-over is leuk en aardig, maar het mag echt wel wat ruiger. Gelukkig heeft Skoda de Kamiq Scoutline in de aanbieding.

Stoerder

De Kamiq is Skoda’s kleinste crossover model. De Scoutline-behandeling maakt de Kamiq nog wat stoerder. De wielkasten zijn van zwart plastic, evenals de zwarte skirts. Ook de bumpers zijn stoerder en zien er schokbestendige uit. Ook staat de Kamiq Scoutline iets hoger op zijn wielen. Eigenlijk is de Scoutline hoe de Kamiq er altijd uit had moeten zien. Mocht je overigens een compleet andere look wensen, kan dat ook: er is ook een Kamiq Monte Carlo. Of je kiest gewoon voor een felgroene Kamiq.

Salon van Genève

Over wielen gesproken, je hebt keuze uit velgen van 17″ of 18″ groot. Verder heeft de Scoutline LED-achterlichten, getinte ramen en aluminium raamlijsten. In het interieur zie je de unieke ThermoFlux bekleding. Handrem, pookknop en het stuurwiel zijn bekleed met leer. De pedalen zijn eveneens van aluminium. Verder is er nog niet heel veel bekend qua motoren en zijn er slechts 2 persafbeeldingen. De Kamiq Scoutline maakt zijn debuut op de Salon van Genève. Tegen die weten we vast (veel) meer. Europese levering staat gepland voor juni 2020.